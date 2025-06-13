Tarragona activa el protocolo municipal para episodios de calor a partir del 16 de junio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona pondrá en marcha, un año más, el protocolo municipal por episodios de calor a partir del próximo lunes, 16 de junio, y lo mantendrá activo hasta el 30 de septiembre de este año. Esta medida, impulsada por el Departamento de Protección Civil, tiene como objetivo minimizar los efectos adversos del calor extremo tanto de día como de noche, especialmente sobre la salud de los colectivos más vulnerables.

La consejera de Protección Civil, Sonia Orts, ha destacado la importancia de este dispositivo: «El protocolo municipal por episodios de calor es una hoja de ruta muy necesaria que nos permite coordinar los recursos de diferentes departamentos para intentar paliar los efectos de las altas temperaturas y velar por el bienestar de la ciudadanía».

El protocolo se activará en función de los avisos de altas temperaturas emitidos por el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) o por la activación del Plan de Emergencias Municipal en coordinación con el PROCICAT. En Tarragona, el dispositivo se pondrá en marcha cuando las temperaturas superen los 34,2 °C de calor intenso diurno o los 36,2 °C de calor muy intenso. Con respecto a la noche, el protocolo se activará cuando se registren temperaturas superiores a los 24,5 °C o a los 26,5 °C, en caso de calor muy intenso.

El protocolo contempla diferentes fases, desde la preparación y seguimiento hasta la emisión de avisos según la duración e intensidad del calor. También incluye una fase de análisis final una vez acabe la campaña.

33 refugios climáticos a disposición de la ciudadanía

Con la voluntad de proteger la población durante los episodios de calor extremo, el Ayuntamiento ha habilitado un total de 33 refugios climáticos distribuidos por toda la ciudad: 14 al aire libre y 19 en espacios interiores. Además, los ciudadanos disponen de dos fuentes refrigeradas ubicadas en la Rambla Nueva y en el Paseo de las Palmeras.

Según ha remarcado la consejera Orts, «como Ayuntamiento tenemos que facilitar estos refugios climáticos a la ciudadanía para ofrecer un espacio donde la gente se pueda proteger del calor. Durante los episodios climáticos extremos, en estos puntos se proporciona confort térmico, descanso y seguridad a la población».

La ubicación de todos los refugios climáticos y de las fuentes públicas se puede consultar a través de un mapa interactivo disponible en este enlace:

https://www.tarragona.cat/seguretat/proteccio-civil/refugis-climatics