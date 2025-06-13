Talento joven interpreta Espriu visto por Cavallé

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El año 2013, con motivo del centenario del nacimiento de Salvador Espriu, el Instituto del Teatro encomendó a una docena de autores la escritura de una obra basada en la figura del poeta, dramaturgo y novelista catalán, que pudiera dirigirse a los jóvenes. El dramaturgo tarraconense Joan Cavallé escribió Petit retaule de la caritat, la mort i la llàstima. «Como uno de los temas importantes, tanto en el teatro como en la poesía de Salvador Espriu, es la muerte, yo escogí este tema un poco como hilo conductor», explica Cavallé.

Doce años después, los alumnos de los estudios de recorrido profesional de actuación del instituto Antoni de Martí Franquès Tarragona han escogido la obra de Cavallé para llevarla a los escenarios, bajo la dirección de Neus Pàmies, y con escenografía de Marc Chornet. En el papel de intérpretes, estarán Noa Real, Mercè Vergés, Isabel Canut i Alèxia Labòria. La pieza, que se presenta como una oda al juego, a la infancia y, sobre todo, al teatro, ha sido revisada por el mismo autor, que ha hecho una pequeña adaptación. De entrada, modificando la extensión, porque en su origen era una obra corta. Después, adaptando a los personajes a las cuatro intérpretes actuales. «Mi planteamiento fue coger la obra y desarrollarla de nuevo», explica Cavallé, quién afirma que el texto revisado «es bueno en relación con lo que era el primer texto», a pesar de advertir que el resultado de cara al público, de cara a la representación escénica, ya se verá. Joan admite que estrenarla ahora «es un reto», porque «hasta que no lo ves arriba del escenario no sabes si funciona o no».

Además, la obra que se presentará en Tarragona incorpora canciones, un elemento que no estaba en el texto original, y que también son obra del mismo autor. Joan explica que, dado que la acción transcurre en un pueblo, se inspiró mucho en la música tradicional.

El dramaturgo tarraconense ha trabajado directamente con el equipo de la obra y las actrices que la llevarán a escena.

Pequeño retablo de la caridad, la muerte y la lástima se estrenará este domingo, 15 de junio, a las 19 h, en el Teatro Tarragona. Les entradas tienen un precio de 10 € y se pueden comprar de manera anticipada por internet (https://entrades.tarragona.cat) o bien en la taquilla del teatro.