El Port de Tarragona vuelve a subastar sus acciones del Nàutic, ahora un 15% más baratas

La Autoridad Portuaria de Tarragona (APT) ha vuelto a sacar a subasta pública las 7.000 acciones que ostenta de Nàutic SU Tarragona, la empresa que gestiona el Port Esportiu desde 1994. Se trata del segundo intento para vender estas participaciones, que representan el 35% del capital social de la sociedad. El precio base de la licitación se ha fijado en 356.538,45, lo que supone una reducción del 15% con respecto a la primera subasta, que tuvo lugar en abril. En aquel momento, el importe inicial se estableció en 419.457 euros.

El plazo para la presentación de proposiciones finalizará el próximo 23 de junio, a las 14 horas. Las personas físicas y jurídicas interesadas tendrán que presentar un sobre con la propuesta económica. Estos se abrirán en un acto público que se celebrará el 30 de junio, a las 12 del mediodía, en la sala de conferencias de la sede de la Autoridad Portuaria de Tarragona. Una vez realizada la subasta, la adjudicación quedará aplazada y condicionada 30 días al derecho de adquisición preferente para el resto de accionistas de la sociedad.

Cuando se hizo la primera subasta, fuentes de la APT explicaban que «Puertos del Estado había recomendado a todas las Autoridades Portuarias del sistema español limitar su participación en empresas». Por este motivo, tomaron la decisión de vender sus acciones del Nàutic «teniendo en cuenta que no se trata de una participación estratégica desde el punto de vista de la actividad comercial del Port de Tarragona».

Valoración de las acciones

La primavera del año pasado, la APT pidió una valoración de sus acciones de cara a una futura venta, que, de momento, no se hace efectiva. Lo hacía después de que los cesionarios de varios locales del Port Esportiu subieran la voz para exigir la continuidad del contrato de alquiler que firmaron hace treinta años y que expiraba el 24 de marzo del 2024.

Los empresarios alegaban que su vigencia se tenía que alargar durante los próximos 12 años, que son los mismos que otorgó la APT de prórroga a Nàutic Tarragona SA para seguir explotando estas instalaciones. Esta moratoria depende del cumplimiento de las obras de remodelación que el concesionario había previsto y que, en un primer momento, estaban valoradas en 4,7 MEUR.