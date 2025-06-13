Detienen en Sant Salvador a un hombre buscado por tentativa de homicidio

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 29 años, buscado por un delito de tentativa de homicidio y lesiones, durante un dispositivo conjunto de seguridad ciudadana realizado ayer en el barrio de Sant Salvador de Tarragona. El operativo se llevó a cabo con la colaboración de la Guardia Urbana de Tarragona, la Policía Nacional y el apoyo del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), así como del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El dispositivo, planificado de manera periódica en diferentes barrios de la ciudad bajo el marco de la ley de seguridad ciudadana, tiene como objetivo prevenir el tráfico de drogas, la tenencia de armas blancas y otras actividades constitutivas de infracciones administrativas y penales.

Durante la intervención, los agentes identificaron a 20 personas en torno a un bar y un locutorio situados en la avenida Sant Salvador. En el transcurso de las comprobaciones, se localizó un individuo con cuatro causas pendientes, una de las cuales vinculada a una agresión con arma blanca que tuvo lugar la madrugada del pasado 5 de junio en los alrededores de la avenida de los Pins, y que dejó un hombre gravemente herido.

La Unidad de Investigación de la comisaría de Tarragona ya había identificado al presunto autor de la agresión, que fue finalmente detenido ayer. El arrestado acumula un total de 12 antecedentes policiales.

Aparte de la detención, durante el dispositivo también se tramitaron dos citaciones judiciales y una denuncia administrativa por tenencia de hachís. Paralelamente, la Guardia Urbana levantó un acta por varias irregularidades e infracciones de las ordenanzas municipales detectadas a los dos establecimientos inspeccionados.