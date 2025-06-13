El Ayuntamiento de Tarragona creará una brigada de limpieza de excrementos de palomas en verano

El proyecto estará dirigido a personas desocupadas, inscritas en las oficinas de trabajo, y dará trabajo a un total de 13 personas. 9 peones de limpieza pública, 3 de brigada y un encargado de limpieza pública.Gerard Martí

El Ayuntamiento de Tarragona creará una brigada de excrementos de palomas que se pondrá en marcha este verano. El consistorio lo hará en el marco de un nuevo programa de empleo municipal, denominado ‘Tgn Neta’. El proyecto estará dirigido a personas desocupadas, inscritas en las oficinas de trabajo, y dará trabajo a un total de 13 personas.

9 peones de limpieza pública, 3 de brigada y un encargado de limpieza pública. «Este plan de empleo tiene un doble objetivo. Por una parte, ofrecer una oportunidad a personas sin trabajo con el fin de adquirir experiencia. Por la otra, contribuir a la mejora de la ciudad», explica Sonia Orts, consejera de Limpieza.

Algunas de las tareas de los peones serán la retirada de excrementos de paloma y limpieza de la vía pública, de alféizares de ventanas, balcones y zonas del interior de los edificios municipales, así como el control de los puntos habituales de palomas y la detección de nuevos puntos de palomas.

Hacer frente

«Los participantes en este Plan de Empleo reforzarán el departamento de Limpieza, especialmente para hacer frente a la problemática de los excrementos de palomas de la ciudad», expone Orts. «Siempre hemos dicho que desde el gobierno municipal trabajamos desde todos los ámbitos con el fin de reforzar la limpieza del espacio público y este es otro ejemplo de este trabajo conjunto», añade la consejera.

Tal como explica el consistorio, el objetivo general del proyecto es mejorar la cualificación de las personas participantes, mediante la realización de tareas para adquirir experiencia y conocimientos específicos de las funciones a realizar en cada caso.

Una furgoneta específica

Esta brigada contará con una furgoneta específica. El consistorio ha sacado a licitación un contrato de alquiler de un vehículo por un año con el fin de realizar las tareas de limpieza con agua y retirada de los excrementos de paloma de la vía pública. El contrato tiene un presupuesto base de once mil euros, con IVA.

A la espera de un nuevo control

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Tarragona está a la espera de adjudicar el nuevo contrato para la gestión de las aves urbanas en la ciudad, que sacó a licitación el pasado febrero. Así, el ejecutivo municipal busca cambiar la estrategia que se ha utilizado los últimos años y conseguir pasar de las 7.000 palomas por km2, que se han contabilizado en algunos barrios y que suponen la densidad más alta registrada en Cataluña, a unas 2.500 por km2.

Hasta ahora, el Ayuntamiento disponía de 56 jaulas de captura para palomas, que estaban fijas en el mismo sitio. Con la nueva empresa, se instalarán 20 elementos de captura que se irán cambiando de lugar. Con respecto a los estorninos, se seguirán utilizando equipos de gritos de alarma, aunque los próximos años se repartirán por diferentes puntos de la ciudad y su activación estará regulada.

Más de 15.000 aves

El departamento de Limpieza del consistorio encargó un censo de las palomas a empresas externas en el 2019, 2021 y 2022. En el más reciente, se contabilizaron hasta 15.783 aves. De 2.500 a 4.000 permanecen en las instalaciones portuarias cada día y unas tres mil se desplazan desde la ciudad hasta el Port para comer, según un informe encargado por el Ayuntamiento.

Más allá de un problema de salubridad pública, los excrementos de palomas afectan a la conservación de los monumentos históricos, como se comprobó con el Pretorio. Además, implica un agravio económico para el Ayuntamiento.