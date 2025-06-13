El accidente de un camión provoca un colapso en Tarragona y deja una persona herida

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Un camión ha causado este viernes por la tarde un importante colapso de tráfico en Tarragona tras quedar encallado en una rotonda del centro urbano. El vehículo de gran tonelaje ha chocado contra una barandilla metálica y ha impactado también con parte de la terraza de un bar, provocando diversos daños materiales.

Además, una persona ha resultado herida como consecuencia del incidente y ha necesitado atención sanitaria. El accidente ha tenido lugar a las 14.38 horas, en el cruce entre la avenida República Argentina y la avenida Andorra, una zona con alta densidad de tráfico. El tráiler habría perdido el control al maniobrar en la rotonda.

Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de los Bomberos de la Generalitat. Asimismo, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha enviado una unidad para atender a la persona herida. El accidente ha provocado un colapso circulatorio en este punto de la ciudad.