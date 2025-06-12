TUI Cruises hace su primera escala en Tarragona con el crucero 'Mein'

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La naviera TUI Cruises se ha estrenado en Tarragona con la primera escala de su barco Mein Shifft 4. El crucero, con 2.433 pasajeros a bordo, ha hecho escala en la terminal del muelle de Balears, en una operativa de tráfico. Esta es la escala número 21 de las 65 previstas para esta temporada 2025 en la ciudad.

En septiembre se espera la llegada del Mein Shifft 2 y ya ha programado una escala del Mein Shifft Flow para el 2026. Con la llegada del Mein Shifft 4, TUI Cruises se suma a lista de compañías de cruceros que han operado en Port Tarragona. Concretamente, esta es la naviera de cruceros número 69 que atraca en la ciudad, desde que se recibió el primer barco de este tipo en Port Tarragona 1988, en una operativa puntual.

El Mein Shifft 4 ha llegado procedente de Marsella y después de pasar un día en la ciudad, en el que los 2.433 pasajeros han tenido la oportunidad de descubrir los atractivos de Tarragona y la Costa Daurada, ha partido en dirección Valencia.

El itinerario que ha hecho escala en Tarragona ha llevado a los cruceristas por varias destinaciones del Mediterráneo, saliendo desde el puerto de Savona (Italia) y pasando por Civitavecchia (Roma), Ajaccio (Córcega), Valencia o Málaga. La parte final del viaje, que finalizará el día 19, se llevará a cabo en aguas del Atlántico, con paradas en Càdis, Lisboa y Leixoes (Oporto).

Coincidiendo con la primera escala del barco y con el estreno de la compañía, se ha llevado a cabo la tradicional entrega de metopas entre representantes de la Autoridad Portuaria de Tarragona y el capitán del barco, Jan Fortun. El Mein Shifft 4 es la 21.ª escala de esta temporada en Tarragona. Para el 2025, ha previsto un total de 65, cosa que establece un nuevo récord, después de las 63 escalas registradas en 2024.

Próximas escalas

La llegada de TUI Cruises con el Mein Shifft 4 no ha sido una escala puntual, sino que es el fruto para atraer nuevas navieras. En este sentido, este año TUI hará una segunda escala en la ciudad, concretamente el 22 de septiembre. En esta ocasión, llegará con el Mein Shifft 2, un barco con capacidad para 2.800 pasajeros, que estará haciendo un itinerario para público familiar de cuatro días con salida y llegada a Palma de Mallorca y escalas en Marsella y Tarragona.

De cara a 2026, ya hay programada una primera escala de la compañía, en esta ocasión con el barco más nuevo de su flota, el Mein Shifft Flow, que actualmente está en construcción y se botará en verano de 2026. Este nuevo crucero, el segundo de la gama inTUItion, tendrá capacidad para 3.984 pasajeros.

Una setentena de compañías

Con la llegada de TUI Cruises ya son 69 las navieras que han llevado a cabo operativas de cruceros en Tarragona. La primera fue el año 1988. Aquel año sólo hubo una escala. El siguiente fue el 1991 y en 1992 hubo tres. La cifra fue subiendo progresivamente hasta el 2002 cuando se realizaron 11 escalas. En 2008, la cifra ya era de 15. Con el inicio del proyecto de cruceros en clave territorial en 2015, la cifra de escalas cogió impulso y en el 2019 ya se sumaban 63, las mismas que se registraron el año pasado. Para este año se esperan dos más, 65, marcando un nuevo récord. En total, atracarán en el muelle de Balears en esta temporada 32 barcos diferentes, de los cuales 16 lo harán por primera vez.