El paseo de las Palmeres acogerá dos noches de habaneras el fin de semana de San Juan

Por primera vez, el Ayuntamiento de Tarragona organiza un fin de semana de habaneras. Los próximos días 20 y 21 de junio, viernes y sábado previos a Sant Joan, la consejería de Comercio y la de Turismo han preparado dos noches de habaneras desde el paseo de las Palmeres.

Se habilitarán hasta 300 sillas habilitadas para el público. El viernes 20 de junio, a las 22 horas, Neus Mar Quintet ofrecerá su actuación musical. Ella es una de las pocas voces femeninas solistas de este género. Ofrece un repertorio con temas propios, canción mediterránea y géneros habituales del canto de taberna. Neus Mar ha actuado en centenares de conciertos y conciertos por todo el territorio catalán y a fuera también y en tres ocasiones en el Concierto de habaneras de Calella de Palafrugell. Estará acompañada de Emilio Sánchez a la guitarra y Pep Rius al contrabajo, Sonia Zurriaga al acordeón y Enric Canada a la percusión, todos ellos músicos de larga trayectoria profesional, aunque Neus Mar actúa también en diferentes formatos.

El sábado 21, a las 22 horas, será el turno de Peix Fregit. También a las 22 horas. Este grupo de habaneras formado por tres componentes tiene una larga trayectoria. El grupo ha dado a conocer sus canciones por todo toda Cataluña, Madrid, Valladolid, Islas Canarias, Japón y varias ciudades europeas. Los avalan en torno a 50 años de actividad.

La consejera de Turismo, Promoción Económica y Comercio, Montse Adan, ha destacado que «queremos poner en valor esta ubicación única, crear un ambiente inigualable y hacerlo con un género musical como las habaneras que son tanto del territorio catalán».

Además, el Gremio de Artesanos Pasteleros de las comarcas de Tarragona colaborarán en esta iniciativa los dos días y repartirán coca de San Juan entre los asistentes.