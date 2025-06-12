El Parador Nacional de Tarragona: una carrera de fondo de 25 años

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

Que Tarragona tenga un Parador Nacional se ha convertido en una de las grandes obsesiones del alcalde, Rubén Viñuales. La carrera para conseguir que la ciudad cuente con un equipamiento de estas características se ha intensificado durante los últimos meses, aunque el recorrido se inició ahora hace un cuarto de siglo. El año 2000, ya se planteó la posibilidad de construir uno en el preventori de la Savinosa.

Así lo explica, Emili Mateu, que fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Tarragona entre 1995 y el 2003. El exconsejero del PP y expresidente del Patronato de Turismo explica que en la edición de Fitur que se celebró hace 25 años coincidió con «la entonces directora general de Turismo, Marisa López de Letona». «Me dijo que estaban proyectando tres nuevos paradores y uno de ellos era de categoría, de cuatro estrellas, y necesitaba un espacio de bastante extensión», apunta.

Mateu pensó en las «cuatro o cinco hectáreas» del preventori de la Savinosa y lo comentó con el exalcalde Joan Miquel Nadal (CiU). «Él lo habló con Quico Ricomà (PP) y el presidente de la Diputació de Tarragona—propietaria del espacio—, que era Pep Mariné», señala el exteniente de alcalde, quien lamenta que «acabaron diciendo que no». «Habría sido precioso, porque es un lugar muy adecuado», afirma. El exalcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) reiteró, el año 2011, la propuesta de construir un parador. Ahora, este emplazamiento es inviable, ya que se proyecta un hub cultural.

Durante su mandato, Pau Ricoma (ERC) también defendió la necesidad de tener uno en la ciudad. En su caso, apostó por Casa l'Ardiaca, que también es la opción preferida del actual alcalde, Rubén Viñuales. Parece, pero que que no es la opción que más gusta al Estado, que busca por espacios mayores. La Casa Montoliu es la otra opción que ha trascendido hasta ahora, aunque el Ayuntamiento tiene alternativas que todavía no quiere suscitar.

El hecho de que el consistorio no sea la propietaria de este histórico edificio de la calle Cavallers complica la operación. Este también pertenece a la Diputació de Tarragona y actualmente alberga el Conservatorio de música, que en los próximos años se trasladará a la Tabacalera. El espacio quedará vacío, pero el ente provincial no ve claro que se acabe convirtiendo en un Parador Nacional.