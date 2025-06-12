El Grupo Impulsor debate 18 meses después de su creación la forma jurídica del ente metropolitano

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Creado: Actualizado:

El Grupo Impulsor del Área Metropolitana del Camp de Tarragona se reúne hoy siete meses después del último encuentro. Uno de los puntos más importantes a debatir es la forma jurídica que tiene que tener el ente que dará paso a la futura área metropolitana.

Dicho de otra manera: los miembros que forman parte del grupo tendrán que decidir entre dos o tres propuestas jurídicas entre las que constituirse. El segundo punto relevante es la votación para crear la Oficina Metropolitana por el desarrollo y la competitividad, como herramienta del ente jurídico anterior.

El 14 de diciembre de 2023 se constituyó el grupo impulsor, formado por los ayuntamientos de la Canonja, Constantí, Cambrils, Reus, Salou, Tarragona, Valls y Vila-seca, además de los consejos comarcales del Baix Camp y el Tarragonès, la Diputación y la Generalitat. Desde aquella fecha, ya lejana, las reuniones se pueden contar con los dedos de una mano. La última se produjo en noviembre del año pasado y la anterior en junio del mismo año. La de este jueves será la primera del 2025.

El orden del día de la reunión, que tendrá lugar en la Sala Julio Antonio de la Diputación, tiene seis puntos y varios subapartados. Términos como «estudiar directrices comunes», «establecer mecanismos», «impulsar» o «identificar» se repiten en los puntos relacionados con el urbanismo, la movilidad o la sostenibilidad. En ninguno de estos puntos, sin embargo, se votarán medidas tangibles para la ciudadanía.

De hecho, los únicos actos en los que los tarraconenses han podido conocer el horizonte metropolitano, ha sido a través del ciclo ‘Miradas Metropolitanas’: una serie de conferencias pensadas para debatir temas que se prevén primordiales en la futura área metropolitana, como la sostenibilidad, el uso del agua, la perspectiva de género o el urbanismo. El interés ciudadano por estos actos ha sido bajo.

Mucho por hacer

Parecía que la constitución del Área Metropolitana del Camp de Tarragona empezaba a caminar, pero nada más lejos de la realidad. El debate que tiene lugar hoy podría desembocar en una votación, pero las discrepancias jurídicas internas sobre el modelo de constitución de los ayuntamientos no hacen prever un acuerdo.

Por otra parte, no han trascendido noticias sobre los grupos de trabajo técnicos del mismo grupo impulsor. Estos grupos se crearon hace un año y se centraban en los residuos, el transporte, la energía, la vivienda, la cultura o la atracción de recursos. Según informó la Diputación, el objetivo era presentar conclusiones durante el primer trimestre de este año, y no han llegado.