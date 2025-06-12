El festival Now Fest llenará el Puerto de Tarragona de arte digital el 26 y 27 de septiembre

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El festival Now Fest llenará el Puerto de Tarragona de arte digital los días 26 y 27 de septiembre. Arte inmersivo, realidad aumentada, inteligencia artificial, conciertos en formato 8D, debate tecnocultural o un tributo ‘maker’ al pasado romano serán algunas de las 35 propuestas ya confirmadas, donde tendrá uno de sus epicentros en el Refugio 1 del Moll de Costa.

«Marcará a uno antes y después en el territorio. Tarragona será una referencia global por la calidad de las propuestas y por los artistas que participan», explicó Santiago Castellà, presidente del Puerto, en el acto de presentación del certamen. Otra de las primicias, esta vez a nivel estatal, es la participación de Anna Zhilyaeva, una de las grandes referentes mundiales del arte con tilt brush, reconocida para actuar en el Museo del Louvre de París. En su visita a Tarragona, el público del festival tendrá la oportunidad de verla pintar en directo en realidad virtual. «Vendrán referentes mundiales de las diferentes expresiones del arte digital. Todos estamos relacionados con la tecnología y hemos planteado el festival para que haya propuestas para todas las edades», expuso Daviana Muñoz, directora del Now Fest.

Visibilizar enfermedades

El festival incluirá varias experiencias inmersivas. Una de ellas es Entre Zebres: Patrons Invisibles. Esta exposición, la primera de realidad aumentada que se programa en Tarragona, fusiona arte, ciencia y RA para visibilizar las enfermedades minoritarias y las historias que a menudo quedan fuera del relato oficial. «Acogeremos artistas internacionales que trabajan para que su arte envíe mensajes como este», expresó Gala Mirissa, artista y curadora del festival.

En todo eso hace falta, sumar que el Refugio 1 contará con varias instalaciones de realidad virtual inmersiva, a cargo de la empresa reusense Xpacia en las cuales se podrán ver cuatro experiencias sorprendentes.

Recreación de Tàrraco

La primera será una recreación de la Tàrraco romana en realidad virtual, gracias a Digivisión. La segunda ofrecerá una reinterpretación del patrimonio modernista catalán con Modernismo 2.0 de Blit Studio, galardonada como mejor instalación inmersiva en el Integrated Systems Europe (ISE) 2025. Kayana, la tercera propuesta, es una experiencia emocional en realidad virtual que nos invita a seguir toda la vida de una persona, desde el nacimiento y hasta la edad adulta. Por último, habrá un espacio donde los visitantes podrán pintar sobre un lienzo espacial de realidad mixta. «El festival es una oportunidad para hacer una introducción a la IA por la vía del arte», dijo Castellà.