Un estudio encargado por el Port analiza el trazado ferroviario actual y las alternativas para mercancías

Port Tarragona ha impulsado un estudio que analiza el trazado ferroviario actual en el Camp de Tarragona y las diferentes alternativas que se están planteando para redirigir la circulación de las mercancías por el interior. El Grup de Recerca en Análisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) del departamento de Geografía de la URV ha sido el encargado de elaborar este trabajo que ha evaluado las diferentes alternativas partiendo de una perspectiva territorial, teniendo en cuenta criterios estrictamente ambientales, sociales y de seguridad. No obstante, el estudio no considera factores técnicos o económicos, motivo por el cual se considera un complemento a otros trabajos técnicos encargados previamente por la Autoridad Portuaria de Tarragona para encontrar soluciones que dibujen un trazado ferroviario ordenado, sostenible, de consenso y resiliente ante las necesidades presentes y futuras. El trabajo se podrá consultar próximamente en la web de la URV.

El estudio tiene como objetivo evaluar las diferentes alternativas de trazado ferroviario planteadas por las administraciones y también por colectivos sociales desde una perspectiva territorial. Así pues, se han integrado criterios de potencial afectación en la población o espacios de valor ambiental o patrimonial. El análisis ha identificado los impactos potenciales de cada alternativa sobre el territorio, con la idea de proporcionar una información complementaria a los estudios de viabilidad técnica y económica, que ayuden a los diferentes actores implicados a tomar una decisión informada sobre cuál tiene que ser el trazado ferroviario destinado a mercancías en el territorio.

Principales conclusiones

El estudio elaborado por la URV ha analizado 5 posibles trazados de ferrocarril –la línea por la costa existente, tres posibles alternativas en estudio por parte del Ministerio de Transportes y una propuesta de la Plataforma Mercancías por el Interior- mostrando las posibles problemáticas de cada una de ellas señalándolos en tramos de un kilómetro.

El estudio encargado a la universidad tarraconense concluye que «la alternativa de la línea de la costa a través del tercer hilo, a pesar de su utilidad provisional, presenta los impactos más significativos en áreas sensibles». Es decir, el estudio llega a la misma conclusión que el conjunto de las administraciones, instituciones y entidades del territorio que, desde hace muchos años, trabajan para evitar que el tercer hilo se convierta en una solución definitiva para el transporte de mercancías.

La URV, explica que «entre todas las alternativas analizadas, el tercer hilo a la línea la costa se presenta como la más problemática desde el punto de vista territorial y ambiental». Y apunta lo que ya es un clamor en el Camp de Tarragona: «eso subraya la necesidad de contar con infraestructuras alternativas que permitan reubicar progresivamente el tráfico de mercancías hacia vías con menor impacto».

En este sentido, las alternativas para ubicar el transporte de mercancías en el interior del territorio son consideradas -en diferente grado– como una solución mejor: «las alternativas interiores actualmente propuestas y analizadas en este estudio ofrecen una distribución más equilibrada de los impactos y mejores resultados globales. Aun así, estas también incluyen tramos problemáticos que requerirían ajustes específicos».

No obstante, las conclusiones del estudio reconoce que «la ausencia de un análisis coste-beneficio limita la evaluación económica y técnica de las alternativas» y que «el estudio de esta pertinencia económica o técnica de los trazados planteados por terceros (Ministerio o Plataforma Mercancías por el Interior) queda fuera de los objetivos de este trabajo».

El equipo investigadores GRATET de la URV acaba sus conclusiones instando a buscar las soluciones: «se destaca la necesidad de agilizar la implementación de proyectos de infraestructura ferroviaria en el Camp de Tarragona. La falta de inversiones en este sector puede afectar negativamente a los sectores productivos y la economía regional, especialmente ante el crecimiento previsto del transporte de mercancías. Estos proyectos son esenciales para garantizar la competitividad y sostenibilidad del territorio a largo plazo».

Metodología innovadora

El GRATET ha tenido en cuenta toda una serie de datos procedentes de fuentes oficiales como población, territorio, infraestructuras, valores ambientales, riesgos (de inundación, de incendio forestal y químico), usos de los suelo, patrimonio cultural, economía local y regional, equipamientos públicos. Con estos datos, ha creado una metodología innovadora que ha permitido hacer una priorización cualitativa de las diferentes alternativas de trazado ferroviario que hay actualmente sobre la mesa a partir de una valoración individualizada de tramos de un kilómetro de longitud, teniendo en cuenta todos estos parámetros.

Se han marcado zonas de influencia en torno al trazado ferroviario, una de ellas con una profundidad de 300 metros y la segunda con una profundidad de 500 metros a cada lado de cada tramo de vía. Combinando estas zonas de influencia con los datos procedentes de las fuentes oficiales se ha podido identificar y evaluar los impactos potenciales que el paso de trenes de mercancías tiene dentro de cada tramo y así determinar cuáles son los trazados con menos afectaciones desde un punto de vista territorial.

La metodología creada para realizar este análisis se ha creado de manera que sea extrapolable en otros estudios de evaluación de impacto de otras alternativas de trazados ferroviarios y también para que pueda ser utilizada con una escala más acotada para hacer una evaluación exhaustiva del trazado escogido finalmente en el Camp de Tarragona.

Estudi INECO

El trabajo elaborado por GRATET se añade a otros estudios hechos por la empresa pública INECO (Ingeniería y Economía del Transporte), en los cuales se estudiaron y propusieron alternativas concretas para la salida de las mercancías desde el Port, con el objetivo de mejorar la conectividad ferroviaria de la instalación y así ganar competitividad.

La propuesta planteada consta de tres fases. En la primera, se crearía una nueva conexión de los muelles de Llevant con la estación de Clasificación de ADIF mediante la construcción de dos puentes ferroviarios, uno que sería retráctil e iría en paralelo al puente móvil actual, y otro, encima de la desembocadura del río Francolí.

En la segunda fase, se construiría la conexión hacia el sur de la Terminal Intermodal de la Boella con un nuevo ramal que partiría de esta terminal y pasaría por encima de la autovía Salou – Tarragona (C31-b) para conectar con la antigua línea Tarragona – Valencia, que hoy tiene un uso exclusivamente industrial.

La tercera fase contempla la conexión de esta línea industrial con el ramal que se contraerá para unir la estación de Salou-PortAventura con la red general de ferrocarril.

Tanto las conclusiones del estudio de INECO como las que se desprenden del estudio elaborado por la URV podrán ser utilizadas por las autoridades pertinentes en la planificación definitiva del trazado ferroviario en el Campo de Tarragona. En este sentido, hay que tener en cuenta que actualmente el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está licitando la redacción del estudio informativo para determinar los accesos ferroviarios al Port.