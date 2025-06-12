Un chófer de la EMT asegura que trabaja enfermo «por obligación» y la empresa lo desmiente

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Un chófer de la Empresa Municipal de Transportes de Tarragona ha asegurado en un vídeo que ha compartido a través de las redes sociales que "la mutua de prevención de mi empresa, la EMT, me obliga a trabajar tomando tres pastillas al día de Alprazolam Cinfa. Ahora son las 06.20 h. de la mañana y me toca la primera. Quiero grabar este vídeo para que quede constancia, por si pasa algo".

El chófer continúa explicando que "voy a hacer una línea en la que llevo a niños y a personas mayores. He estado unos días negándome a conducir en este estado, porque tengo un tinnitus grave e incapacitante. He entregado varios informes de especialistas a la mutua que indican que no puedo estar sometido a ruido continuado y vibraciones, que es justo lo que se sufre en estos autobuses municipales".

El tinnitus es un fenómeno perceptivo que consiste en notar sonidos o latidos en el oído, que no proceden de ninguna fuente externa. A menudo, el tinnitus se describe como un timbre en los oídos, pero algunas personas también oyen otros tipos de sonidos como un rugido o un zumbido. El tinnitus es frecuente y las encuestas calculan que entre el 10% y el 25% de los adultos lo padecen. Los niños también pueden tener tinnitus.

Ante estas declaraciones, la Empresa Municipal de Transportes de Tarragona ha asegurado, a través de un comunicado, que el trabajador se reincorporó recientemente al servicio después de una ausencia de larga duración, y lo hizo con el alta médica correspondiente, después de pasar el protocolo de vigilancia de la salud correspondiente.

Además, la EMT explica que este chófer a partir del segundo día asignado para retomar la actividad laboral decidió no realizar el servicio asignado, hasta ayer miércoles y ha manifestado que, en el momento de su reincorporación, se le asignó un servicio adaptado específicamente para él.

Por último, la Empresa Municipal de Transportes ha indicado que este chófer no prestará ningún servicio de línea regular mañana, y se encuentra pendiente de una nueva revisión médica y ha expresado que "confía plenamente en los resultados de los controles médicos, y siempre que estos determinan cualquier situación incompatible con el servicio, el trabajador es relevado de manera inmediata".