El chef de Tarragona que ha recibido el Premio revelación 2025 de la Acadèmia Catalana de Gastronomia

El chef Moha Quach i El Yahyaoui, propietario de El Terrat Restaurant de Tarragona, ha sido distinguido con el Premio Revelación 2025 de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición, un reconocimiento que destaca su apuesta por una gastronomía de autor comprometida con el territorio y el medio ambiente.

Con una trayectoria marcada por unos profundos orígenes familiares vinculados a la agricultura, la ganadería y la pesca, Quach ha convertido el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre en su despensa natural. El huerto, los mercados y la lonja se convierten en fuentes constantes de inspiración para el chef, que adapta sus platos a los ritmos de la naturaleza y a los productos de temporada, siempre bajo la filosofía del kilómetro cero.

A pesar de su carácter tímido y reservado, Moha Quach se transforma detrás de los fogones, donde despliega una cocina innovadora, sincera y respetuosa con el entorno. En sus platos no tienen cabida ni aditivos, ni productos químicos, ni técnicas agresivas. Si eso tuviera cabida en sus fogones, no podría tener la conciencia tranquila, asegura.

Desde el 2018, Quach lidera la nueva etapa de El Terrat Restaurant, un establecimiento emblemático de Tarragona que ha sabido reinventar y convertir en un referente gastronómico de la ciudad. El sacrificio de los campesinos de Riudoms y la destreza de los pescadores del Serrallo se reflejan en cada plato, creando una propuesta culinaria que enamora comensales y expertos por igual.