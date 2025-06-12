El 47.º Premio Dow refuerza su apuesta por el talento químico tarraconense

Publicado por David Prats Tarragona Creado: Actualizado:

El salón de actos del complejo industrial de Dow en el polígono químico sur ha acogido este miércoles la ceremonia de entrega del 47.º Premio Dow, uno de los galardones más veteranos del panorama industrial tarraconense y con el cual la empresa valora y fomenta el talento de los jóvenes universitarios surgidos de casa nuestra a fin de que se incorporen a la compañía.

El premio de este 2025 ha sido para la joven Máster en Ingeniera Química de la Universidad Rovira i Virgili (URV) Valerie Sabino Berroa, de la que se han valorado competencias como la iniciativa, la versatilidad, el liderazgo, la competencia técnica, la responsabilidad, la comunicación, el trabajo en equipo y la orientación al cliente. Además del reconocimiento, el premio ha llevado a Sabino a incorporarse a la estructura de Dow en el ámbito europeo en calidad de ingeniera de producción.

Según el director del complejo industrial Dow Tarragona, Ignasi Cañagueral, Sabino reúne unos valores que reflejan la convergencia entre los principios de Dow, los de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Químia (ETSEQ) y, sobre todo el compromiso de futuro que se pide a los profesionales del sector químico, con los cambios de paradigma que necesita el sector y la sociedad.

En la misma línea que Cañagueral se pronunció Lluís Argilaguet, director global de Producción del negocio de Cloro Alcalino Vinilo, Óxido de propileno y Propilenglicol de Dow y padrino del premio Dow de este año.

Generar mentalidad social

El ingeniero reusense, que ha desarrollado buena parte de su trayectoria por todo el mundo sin perder la vinculación con Tarragona, se mostró convencido que el papel de la industria química no es sólo el de crear productos y riqueza económica, si no que tiene también la responsabilidad de «generar mentalidad social».

Así, Argilaguet ha reclamado un cambio de mentalidad para formar una nueva generación de jóvenes con ambición de cambio, en un momento en el que «nos arriesgamos a la irrelevancia industrial europea». Asimismo, también ha destacado la necesidad de recuperar el papel de referente global, creando productos con valor añadido y sin desviarse de la hoja de ruta medioambiental.

Por otra parte, el director general de Dow para España y Portugal, Antonio Logroño, quiso destacar el importante papel de complejo tarraconense y de la compañía en los nuevos procesos de descarbonización del sector, al mismo tiempo que indicaron que «las inversiones y los nuevos proyectos sólo llegarán si podemos garantizar la competitividad de nuestra industria hoy».

Por su parte, el secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Jaume Baró, destacó la tarea que realizan empresas como Dow para el tejido empresarial catalán, valorando «la joya del ecosistema tarraconense» y asumiendo la nececidad de ayudar a tejido productivo a ser más competitivos. Finalmente, Josep Pallarès, rector de la URV, recordaba la herencia que implica el premio Dow desde el año 1978 y el compromiso de la universidad para dar a la industria los profesionales, el talento y la tecnología para transformar a la sociedad.

El acto también contó con la presencia de los alcaldes donde hay presencia de Dow (la Canonja, la Pobla de Mafumet, Perafort y Vila-seca), de la subdelegada del Estado, la delegada del Gobierno o del presidente del Port, entre otros.

El jurado también galardonó al resto de finalistas: María Belén Mumpeu, Pau Aragón Martínez y Sergi del Pozo Roig por su «excelente nivel tanto profesional como personal».