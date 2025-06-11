«El estudio del aire encargado a la UPC no revelará nada. Llevamos años analizándolo»

Imagen del catedrático de la URV, Francesc Borrull, durante la presentación del estudio de la calidad del aire de este año.Gerard Martí

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

«El estudio del aire que el Ayuntamiento ha encargado en la UPC no revelará nada nuevo. Llevamos años analizando los compuestos de la actividad industrial. Se tendría que construir sobre lo que ya se sabe, no volver atrás». Eso expone Francesc Borrull, catedrático del área de Química Analítica en la Universidad Rovira i Virgili y responsable técnico del Estudio de la Calidad del Aire.

El grupo de investigación de la URV que ha encabezado esta investigación anual los últimos siete años en el marco del Observatorio de la Calidad del Aire del Camp de Tarragona reivindican su trabajo. «Ya sabemos los compuestos más presentes y los núcleos de población que reciben su impacto. Tarragona no lo es y este es el error de inicio», explica Borrull.

Desde el gobierno municipal, consideran que los dos estudios son complementarios. «Los datos recogidos servirán para contrastar. Sabemos que el Observatorio lleva años trabajando y somos conocedores de las limitaciones que comporta hacerlo sólo en la ciudad, pero creemos que será útil», explica Guillermo García, consejero de Medio Ambiente.

El consistorio adjudicó el pasado mayo el estudio en la UPC, que trabajará durante 2 años y 7 meses, por un importe de 533.234,90 euros, con IVA. Se analizará la presencia de hasta 72 compuestos en un mínimo de 6 ubicaciones, con 4 muestras mensuales de puntas y 2 muestras mensual de nivel medio de las sustancias, según el pliegue técnico.

El Ayuntamiento de Tarragona ofrecerá los datos resultantes del estudio a los órganos superiores competentes para ser utilizados e incorporados en nuevos posibles estudios supramunicipalos. «No hace falta repetir lo que ya está hecho. Este dinero se podría utilizar para establecer un sistema que controle en tiempo real los compuestos que representan más riesgo y que la ciudadanía lo pudiera consultar», asevera el catedrático. Una opción que se ve con buenos ojos desde el gobierno municipal de cara al futuro.

Los ponen en duda

Más allá, los impulsores del estudio de calidad del aire lamentan que se ponga en duda su trabajo en los últimos años. «Todos los estudios son financiados y nunca ningún estudio había sufrido tanto rechazo como este. Cuando quisimos hacerlo, no recibimos apoyo institucional y recurrimos al sector privado, con Repsol. Éramos conscientes de las posibles críticas que podría ocasionar, pero priorizamos la necesidad de aportado datos objetivos», dice Borrull.

La mano al fuego del rector

Ante las críticas, el catedrático reclama que la universidad defienda a los profesionales. «Ponemos la mano al fuego por todos los estudios hechos por el grupo liderado por el Doctor Borrull», expresa Josep Pallarès, rector de la URV. La universidad se presentó a la licitación del Ayuntamiento, pero se acabó descartando su oferta por cuestiones relacionadas con la documentación presentada.

«La trayectoria del profesor Borrull y su metodología no se pueden poner en cuestión por no haber ganado una licitación», añade el rector. «Nos ha dolido porque llevamos toda la vida trabajando. ¿Quién mejor que nosotros para averiguar lo que respiramos en nuestra casa? En la URV hay profesionales y los recursos para hacerlo. No hace falta que vengan de Barcelona a enseñárnoslo», remacha Borrull.