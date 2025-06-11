Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La inteligencia artificial de la red social 'X', más conocido como Grok, ha dado por verídica una noticia de Tarragona publicada por una cuenta parodia, un perfil que se hace pasar por el canal de noticias catalán 324. El perfil, llamado @noticies234, compartía en el día de ayer un vídeo en el que se veía como una ola gigante pasaba por encima de decenas de personas e incluso engullía a varios coches.

«Bandera amarilla esta mañana en Tarragona por fuertes olas, de momento, no se han registrado heridos», manifestaba la cuenta, que estaba publicando un contenido fake con un video hecho, precisamente, con inteligencia artificial. Así pues, esta publicación se hizo viral y varios usuarios acudieron a Grok para preguntarle si el vídeo era real.

La inteligencia artificial de X respondió que «el vídeo de las fuertes olas en Tarragona parece real y se basa en un informe de noticias locales creíble como es @noticies234, que emitía un aviso de bandera roja a causa de las condiciones peligrosas de la playa, sin que se registrasen heridos. Los informes meteorológicos de tormentas en la región lo confirman. No hay ninguna prueba que sugiera que el video sea falso».

Por otro lado, ante la pregunta de otros usuarios de si el perfil @noticies234 proporcionaba noticias reales, Grok manifestó que «sí, parece que esta cuenta es de fiar. El video de las fuertes olas está reforzado por un reporte local creíble y las condiciones meteorológicas de la zona también lo corroboran. Pero, como siempre, es mejor mantener un poco de escepticismo hasta que haya más confirmaciones oficiales». La cuenta parodia celebró que la inteligencia artificial cayera en una fake new.