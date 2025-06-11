ERC dice que Viñuales hace de Tarragona un «escaparate»

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Esquerra Republicana hizo ayer balance del ecuador de mandato del gobierno municipal capitaneado por Rubén Viñuales. «Tarragona merece un gobierno más ambicioso, que cumpla con su palabra y que tenga un rumbo», expresó la portavoz de ERC, Maria Roig. Los republicanos hacen un análisis muy crítico con el ejecutivo socialista. «Viñuales no entiende el legado republicano y convierte la ciudad en un escaparate», expuso Xavi Puig, portavoz adjunto del grupo.

Desde ERC, se reivindican como «la única» oposición en el Ayuntamiento. «Queremos que el gobierno ponga a las personas en el centro de la política. Vive de espalda a la población», criticó Puig. En este sentido, los republicanos consideran que el ejecutivo municipal tiene que dejar de vivir de la herencia pasada». «Su gran proyecto, el Pam a Pam, ha acabado siendo un gran cartel de colores. La mayor parte de su presupuesto se ha destinado a publicidad», indicó Puig.

Además, el grupo municipal republicano señala que los datos de seguridad han empeorado. «Se tienen que tomar cartas en el asunto. Fue una gran promesa de la pasada campaña electoral de Viñuales», dijo Roig.

Incidencia

Con todo, los republicanos consideran que han conseguido incidir en la política municipal. «El gobierno ha aceptado hitos que decían que eran imposibles», añadieron los portavoces del grupo. De cara a los meses que quedan para acabar el mandato, ERC no espera «grandes cambios».

«Viñuales tiene su gobernabilidad ligada a Junts y los ex-Vox», dijo Puig. Con respecto al POUM, el portavoz adjunto mostró la voluntad de trabajar «codo con codo» para que las próximas elecciones no estén marcadas otra vez por el urbanismo. «No sería bueno para la ciudadanía. Estamos dispuestos a llegar a acuerdos», concluyó.