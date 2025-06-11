Un emotivo retorno al mar desde la arena tarraconense

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Ya hace casi un año que la playa de la Savinosa fue testigo de un acontecimiento insólito, el nacimiento de cerca de noventa crías de tortuga careta. Pero no todas empezaron enseguida su vida marina. Ayer, 24 de aquellas tortugas, pisaron la arena tarraconense por primera y quizás última vez. Aquellas que vuelvan, no lo harán hasta de aquí a un par de décadas, cuando las hembras lleguen a la edad fértil. De momento, sin embargo, estos pequeños ejemplares tienen un único y claro objetivo: la supervivencia. Puede parecer sencillo, pero no es un hito fácil. Ni siquiera para estas 24 valientes, que cuentan con un año de vida y un kilo y medio de ventaja con respecto a sus hermanas, que se aventuraron al océano justo después de nacer, diminutas y vulnerables.

«Tendrán muchísimas amenazas que hay en nuestro mar Mediterráneo, pero al menos tendrán este pequeño impulso para tener más facilidades para sobrevivir», advertía Sílvia Giral, oceanógrafa de la Fundación CRAM. La entidad impulsa el programa Head Starting, que consiste en criar las tortugas en cautividad durante los primeros meses para garantizar que tengan suficiente tamaño, fuerza y resistencia para superar la fase más crítica de su vida.

Con los caparazones ya endurecidos y ante un público expectante formado por bañistas curiosos que se habían acercado para presenciar el momento, las primeras cinco tortugas fueron liberadas, moviendo las aletas al aire mientras eran alzadas. Una vez en la arena, empezaba una carrera pesada y descoordinada hacia el mar. Las olas arrastraban las primeras dentro del agua, mientras que otras parecía que no acababan de entender el objetivo de aquella caminata, siendo suavemente redirigidas cuando se desviaban de la ruta. El resto del grupo siguió el mismo camino hacia el mar, completando el trayecto con unos cuantos obstáculos. Recibían un tratamiento del todo VIP, ocupando las pantallas de los asistentes como si fueran auténticas celebridades. Además, su entrada a la libertad llegaba de mano del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. «Nacieron aquí y ahora empiezan su aventura. Es muy emocionante», aseguraba el alcalde.