La secretaria de Estado de Turismo afianza el compromiso del gobierno con el Parador Nacional de Tarragona

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, durante su intervención hecha en la visita de obras al Fòrum de la Colònia de Tàrraco.ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha afianzado el compromiso del gobierno español con el Parador Nacional de Tarragona y ha asegurado que el proyecto llegará a «buen puerto». En su visita a la ciudad este miércoles, ha señalado que todavía no han decidido dónde se ubicará el nuevo equipamiento, pero ha reiterado la voluntad de todas las administraciones para hacerlo realidad.

«Tarragona es la única ciudad Patrimonio de la Humanidad de Cataluña y eso la hace imbatible», ha dicho. Por otra parte, Sánchez ha destacado que las obras del Fporum de la Colònia de Tàrraco supondrá una transformación de estos vestigios y una mejora del entorno. La actuación tiene un coste de 3,5 millones de euros y se ha financiado mayoritariamente con fondos europeos.