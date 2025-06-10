El Lleig publica su nuevo trabajo ‘Fins que no em quedi veu’

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Ahora hace un par de semanas Jose Galdrán, músico tarraconense conocido como El Lleig, publicó el primero sencillo de su nuevo trabajo, Fins que no em quedi veu. Este tema también da nombre al disco, editado bajo el sello Rambla Discos, que se publicará todo entero el próximo viernes día 13 de junio. «Yo trabajo un poco por acumulación», explica Jose.

Eso, en palabras del músico, quiere decir que va componiendo canciones hasta que llega un momento que siente que es hora de publicarlas. En esta ocasión, la espuela fue el tema Dipòsits de gas, que es precisamente el segundo sencillo que ha presentado. «Fue la piedra de toque, el que me hizo poner en marcha para explicar todo aquello que quería decir», asegura.

Todo está directamente relacionado con el título del disco, que El Lleig defiende casi como una declaración de principios: «Tengo muchas cosas que decir, y eso continuará hasta que no pueda más, independientemente de los resultados mediáticos». También, asegura, «porque hacer canciones se ha convertido en mi vida, no las puedo dejar de hacer, la voz es el instrumento que utilizo por encima de todo el resto de cosas, incluso de los instrumentos».

Además, con una trayectoria musical que ya empieza a ser bastante sólida, Jose admite haberse liberado «de la carga personal de cuando era joven, cuando lo que quería era ser famoso y triunfar». Ahora, afirma, con la tranquilidad de no tener este peso autoimpuesto, «hacer canciones ya es parte de mi vida y no puedo hacer otra cosa que explicar historias a través de la música».

Fins que no em quedi veu consta de nueve canciones escritas desde la experiencia vivida, directas o indirectas, de su compositor. «Mis discos siempre, siempre, son muy personales. Aunque pueda parecer un cliché, incluso cuando he trabajado con otras formaciones, siempre he hablado de cosas que venían de mí».

Eso de hablar de uno mismo, afirma Jose, «ya es propio del pop y el rock surgido a partir de los 80, cuando músicos como Pearl Jam o Springsteen se basan en su visión personal para hacer música». En este nuevo disco, El Lleig habla entre otras cuestiones del paso del tiempo, de resistirse a la nostalgia y de luchar contra el olvido, con canciones como Les coses que dius, Massa tard, Esforç per ser normal, Per què em tractes així o No sé si val la pena.

Todas estas vivencias, además, las canta con un control absoluto del proceso de composición, producción y montaje, ya que se ha ocupado él personalmente. Jose admite ser consciente de que «en un proceso de creación colectiva, donde hay más de un punto de vista, el enriquecimiento es innegable» sin embargo, a la vez, también «una renuncia a la manera en la que tú quieres hacer las cosas». No obstante, afirma convencido que «esta vez he querido que el disco sonara como yo quería que sonara, y que mi música fuera como yo quiero que sea».

Con respecto a esta cuestión, la del sonido que buscaba, el de Tarragona explica que siempre compone «con voz y guitarra acústica» y que en Fins que no em quedi veu eso lo ha llevado al extremo: «En este trabajo todos los temas los he hecho así: guitarra acústica, voz y letra, y viendo hacia qué canción me llevaba mi propio bagaje». Y al fin y al cabo prescindiendo de un productor que «seguramente habría transformado todo este trabajo, no sé si a mejor o a peor pero, con toda seguridad, en alguna cosa que no sería el disco que en este momento yo quería hacer».

Antes del estreno este viernes en todas las plataformas de escucha de música El Lleig presentará en directo Fins que no em quedi veu el próximo jueves, a las 20 h, en el bar Doce Topos de Tarragona (calle de Apodaca número 3). En esta ocasión el músico tarraconense contará con la colaboración de Miguel Trujillo en la guitarra.

De hecho, Jose cuenta con que en los directos que vaya haciendo a partir de ahora haya otras colaboraciones que irá anunciando. Durante el encuentro del jueves, además, El Lleig explicará todo el proceso de composición de su nuevo trabajo y el momento vital y musical que le ha llevado a hacer las canciones que forman parte.