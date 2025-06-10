La Jove tendrá una pareja de nanos en el Seguici a partir de Santa Tecla

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

La Colla Jove Xiquets de Tarragona tendrá una pareja de nanos e el seguici popular tarraconense. Los elementos están inspirados en dos castellers míticos de los lilas. Por una parte, de Antonio Solé ‘Índiu’, casteller lila que falleció en febrero del 2023 después de más de 75 años haciendo castells. De la otra, el personaje femenino se inspira en la figura de la joven castellera Montse Prats, la primera acotxadora de los castells de 9 de la colla tarraconense.

«Hacía tiempo que hablábamos y este año ya era el año de hacerlo. Queremos contribuir al patrimonio de la ciudad», expresó Núria Trullàs, presidenta de la Associació d’Amics de la Colla Jove, la entidad que ha impulsado el proyecto. Los nanos saldrán a la calle de la mano de la Associació de Portants dels Nanos Nous por primera vez durante las próximas fiestas de Santa Tecla. «Hace 35 años que no se incorporaban nuevos elementos a la asociación. Enriquece el patrimonio y no dudamos a colaborar desde el primer momento», destacó Julian Ramos, presidente de los Nanos Nous.

La Jove también contará con dos nanos pequeños, que se incorporarán al seguici pequeño de cara a la Santa Tecla del próximo año. Isma Martínez ha sido el diseñador de los nanos. «Quería que representaran la colla. En el caso de Montse, lo he centrado más en los chiquillos con las trenzas y el pañuelo en la cabeza. Pequeños detalles que harán que los más pequeños vean identificados», explicó Martínez. En el caso de l'Índiu, se representa más el estilo de los castellers de antes, con la camisa más abierta y el pañuelo puesto de forma diferente. «Al final, quería que fueran nanos alegres, que nos alegraran cuando los vemos», concluyó al diseñador.

Àngels Cantos será la escultora encargada de dar vida al diseño. «Es un honor. La ilustración es una pizca caricaturesca de los castellers. Intentaremos adaptar los tamaños y que guste», dijo Cantos. La incorporación de estos nuevos críos coincidirá con la celebración de los 40 años de la Associació d’Amics de la Colla Jove. «Queremos celebrarlo bien y haremos un acto de presentación. Hemos estado mucho más que una entidad vinculada al grupo casteller. Hemos cerrado filas dentro y fuera de la plaza y formamos parte del patrimonio vive de Tarragona», concluyó la presidenta.

Imagen de los nous nanos de la Colla Jove de Tarragona.Cedida

Colaboraciones

La iniciativa contó desde el inicio con la contribución de la Colla Jove de Tarragona, que había aprobado en sus presupuestos una partida específica para sufragar los gastos de creación de los nuevos nanos. Pero el proyecto despertó el interés de las administraciones y empresas del territorio, y en este sentido, la producción de las cuatro figuras contará con el apoyo de la Diputació de Tarragona, por su valor cultural, y de Repsol, emprendida estrechamente implicada en los proyectos de la Festa Major de Tarragona.

Con respecto al vestuario de las piezas, la empresa Referendum, especialista roba castellera, también contribuirá cediendo los metros de tejido con los que se confeccionarán las camisas de los críos para ser fieles al color que lucen los castellers.