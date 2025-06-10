Eliminan un carril de la rotonda de les Gavarres para «mejorar su funcionamiento»

Imagen de la entrada de la rotonda de les Gavarres en la T-11 llegando desde Reus, con el carril de la izquierda cerrado.Tjerk van der Meulen

Los conductores que han pasado esta semana por la T-11 se han encontrado con cambios importantes en la señalización horizontal de la rotonda de les Gavarres, que da acceso a la A-7. La principal modificación realizada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sido la eliminación del carril interior de la glorieta. Igualmente, se ha suprimido el carril izquierdo a la T-11, en la entrada en la rotonda desde Reus.

Según señalan fuentes de la Subdelegación del Govern, se pretende «mejorar su funcionamiento». Y es que es los accidentes son habituales en este punto. De hecho, se instaló una red metálica de protección en el interior de la rotonda de las Gavarres en el 2018 para evitar que los vehículos accidentados puedan caer a los carriles de la A-7.

Hace cuatro años, también se hicieron cambios en otra glorieta de la T-11. Concretamente, la que da acceso al Puerto y en la A-27, la cual se convirtió en una turborotonda.