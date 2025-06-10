Detenido por romper los cristales de un autobús en la plaza de los Carros

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Un hombre de 29 años ha sido detenido esta madrugada por romper varios cristales de un autobús que se encontraba en la plaza de los Carros de Tarragona. Según ha adelantado elCaso, los hechos se han producido unas horas después de una pelea entre un grupo de jóvenes en la Part Baixa.

Hacia las dos de la madrugada, una de las personas que había participado a la disputa ha cogido un tubo de cemento y ha golpeado en el autobús de la empresa Hispano Igualadina, que se encontraba estacionado, rompiendo varios cristales. Se trata de un bus que hacía el trayecto de Tarragona-Reus.

Los Mossos d'Esquadra se ha personado en la zona y lo ha detenido por un delito de daños. El detenido, que cuenta con diferentes antecedentes, había sido denunciado horas antes después de la pelea por un delito de alteración del orden público.