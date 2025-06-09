Txaber Allué es el presidente del comité científico del Congreso del Romesco, que se celebrará en octubre.Cedida

¿Cuál es la tarea del comité científico?

«Definir el contenido. Es decir, lo que pasará durante este día y medio de congreso en coordinación con el Patronato de Turismo y el Ayuntamiento de Tarragona».

¿Por dónde irán los tiros?

«Más allá de los expertos en romesco, también queremos que vengan pescadores, las abuelas del Serrallo que cocinan con romesco y también los cocineros de los restaurantes de Tarragona que trabajan con esta salsa».

¿Cuál es el objetivo de este Congreso del Romesco?

«Plantear una pregunta: ¿qué tenemos que hacer con el romesco para ponerlo en valor? Tenemos que mirar qué hicieron con el pesto genovés o la pizza napolitana, que son proyectos equivalentes. También necesitamos que la identidad gastronómica tarraconense se asocie más al romesco y, específicamente, al suquet de pescado. No sólo en la salsa de calçots, que es de lo que habla todo el mundo».

Por lo tanto, se quiere reivindicar el romesco.

«Sí. De puertas hacia adentro, Tarragona se tiene que sentir orgullosa de tener una de las salsas más icónicas de la cocina catalana. En los años 60 había una fiesta con miles de personas disfrutando del romesco. ¿Qué nos ha pasado que ahora hacemos el Concurso de Mestres Romescaires y tenemos allí cuatro gatos? Después, de puertas hacia afuera, el reto es que se conozca que el romesco es de Tarragona, porque la gente no lo sabe».

¿Qué se encontrarán las personas que asistan a este primer congreso?

«Principalmente, mesas redondas y demostraciones de casos de éxito. Hemos buscado nutricionistas, antropólogos, arqueólogos, historiadores... Profesionales de diferentes áreas de conocimiento, pero que estén tocados por la gastronomía. También periodistas y críticos gastronómicos. Tenemos que dejar las bases de lo que se tendría que hacer desde el punto de vista de la divulgación y difusión de este producto de valor que tenemos».

¿A qué público está dirigido?

«El planteamiento del Ayuntamiento es que vaya dirigido a profesionales de la gastronomía y del turismo. Desde el comité científico, proponemos que sea más abierto a todo el mundo que tenga interés en el romesco y la gastronomía de la ciudad. Ya veremos en qué queda».

Contaréis con ocho Estrellas Michelín de la provincia. ¿Qué aportarán?

«Les preguntaremos una pincelada de qué papel juega el romesco a sus cocinas y como ven el futuro del romesco desde la visión del alta cocina. Por otra parte, traeremos profesionales para que nos hagan demostraciones de cómo se hace el romesco con diferentes estilos. No nos cerramos sólo al pescado, sino que también pasaremos por los arroces o el conejo».

Que el Ayuntamiento de Tarragona destine más de 100.000 euros a la organización de un congreso del romesco ha generado críticas...

«El primero que tiene que quedar claro es que este dinero proviene de los fondos europeos Next Generation. Es decir, que el Patronato de Turismo pidió una ayuda para cubrir el 100% del presupuesto y la Unión Europea, que podría haber cogido este dinero y dárselo a Murcia, París o Sebastopol, decide dejarles en Tarragona. Les polémicas son ridículas».

¿Habrá una segunda edición del Congreso del Romesco?

«Como apasionados por el romesco y por la gastronomía de la ciudad, queremos que tenga continuidad. Quizás no es el segundo Congreso del Romesco, sino que el siguiente lo podríamos dedicar a la gamba roja. Queremos que se consolide una fecha asociada a la gastronomía de Tarragona».

¿Cree que no en los últimos años no se ha hecho bastante para la preservación y la promoción del romesco?

«Más que ser crítico con lo que no se ha hecho, estoy contento con que ya se empiecen a hacer cosas. En Tarragona tenemos todavía mucho recorrido para poner en valor nuestra gastronomía».

Este Congreso del Romesco es un gran primer paso.

«Exacto. Y una de las primeras cosas que hemos hablado con el Ayuntamiento es que eso no puede ser una seta. Si se acaba la línea de ayudas por hacer el congreso, se puede seguir haciendo, pero con una parte que sea feria, que eso te trae recursos. Si dentro de tres años, sólo hemos hecho un congreso, habrá sido un fracaso».