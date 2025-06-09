Tarragona se pone la gorra para hacer frente al cáncer infantil

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

Tarragona celebró ayer, por segundo año consecutivo, la fiesta más solidaria. Centenares de personas pasaron ayer por el Teatro Auditorio Camp de Mart para participar en una nueva edición del Posa't la gorra!. Xavier Grasset y Anna Bertran, compañeros del programa La Selva del 3cat, condujeron este acontecimiento, impulsado por la Associació de Familiars i Amics Oncològics de Catalunya (AFANOC)

El cielo gris y nublado hacía brillar todavía más las sonrisas de todos los niños que pudieron disfrutar de los diferentes talleres, así como de los espectáculos musicales a cargo del grupo Els Atrapasomnis, la Bandarra Street Orkestra y la Banda Infantil de la Unió Musical de Tarragona. Por primera vez, tuvo lugar un gran sorteo solidario que sirvió para recaudar fondos para mantener la gratuidad de los servicios que ofrece el AFANOC gratuitamente.

El momento central de la celebración llegó la lectura del manifiesto por parte de una familia de la ciudad vinculada a AFANOC desde el año 2014, cuando su hijo mayor, Francesc Xavier, fue diagnosticado con cáncer. El joven reivindicó las dificultades con las cuales se encuentran los chicos y chicas de su edad con que sufren esta enfermedad. Además, remarcó la importancia del seguimiento a largo plazo de las posibles secuelas que pueden aparecer a raíz de un diagnóstico oncológico.