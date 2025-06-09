La Síndica de Greuges reclama al Ayuntamiento que detenga la degradación de las bóvedas del Circo

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Creado: Actualizado:

La Síndica de Greuges ha comunicado al Ayuntamiento de Tarragona que las filtraciones de agua están afectando de manera «importante» a varios edificios de la plaza de los Sedassos y las bóvedas del Circo Romano. Por este motivo, advierte al consistorio que «tome medidas» para poner solución a esta problemática, denunciada por un grupo de propietarios y vecinos de la plaza.

«Su incidencia, por una parte, pone en riesgo la seguridad y la salubridad en el uso privado que se hace de estos edificios y, por otra parte, estropea un bien que forma parte del patrimonio cultural de la humanidad», indica la Síndica de Greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, en la resolución firmada el pasado 20 de mayo y que se ha enviado al Ayuntamiento.

Les personas denunciantes enviaron a la Síndica documentación sobre la situación que arrastran «desde hace muchos años, más de veinte, y que se ha agravado en la última década», indica uno de los vecinos afectados, Joan Serramià. «Y no nos afecta sólo en nuestras casas o nuestros locales, está afectando uno bien muy preciado como son las bóvedas romanas», añade.

Todo estaría producido por el agua pluvial que se filtra desde la calle Ferrers, urbanizada el año 1995, pero con carencias en el sistema de recogida de aguas y alcantarillado. Así se ha hecho constar en el consistorio en varios informes técnicos. «Según se puede constatar por estos informes, tal como ya os recordamos en nuestra solicitud de datos, no se trata solamente de humedades, sino de auténticas filtraciones de agua viva que están deshaciendo el material constructivo de la bóveda», recalca la síndica en la resolución.

En el último punto de la resolución, la Síndica de Agravios «recomienda» al Ayuntamiento una serie de medidas para paliar esta situación. Comprobar la afectación y el estado de conservación de las bóvedas (las que se ubican dentro de las viviendas y las del exterior), tomar medidas para protegerlas según su estado, verificar en qué medida la urbanización de la calle Ferrers incide en las filtraciones, agilizar la ejecución de las obras de mantenimiento del colector de aguas o agilizar la elaboración del estudio hidrológico de la Part Alta son las primeras recomendaciones. También advierte al consistorio que tiene que inspeccionar los locales afectados y establecer mecanismos con los propietarios para solucionar el problema, estudiar medidas provisionales y determinar un calendario de actuaciones con el compromiso de cumplirlo.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para conocer si está al corriente de esta problemática y si hay intenciones de solucionarla. «La mejora del colector de la calle Ferrers se incluye en el Plan de Mejora de EMATSA y, de hecho, es una de las actuaciones que se consideran prioritarias», indican fuentes municipales. Por otra parte, y sobre las afectaciones en el patrimonio romano, reconocen que las filtraciones «hace tiempo que repercuten en las bóvedas», pero subrayan que «se va haciendo el seguimiento» y que «en ningún momento han supuesto una afectación al patrimonio».