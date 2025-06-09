Patrimonio
La Síndica de Greuges reclama al Ayuntamiento que detenga la degradación de las bóvedas del Circo
Las filtraciones de agua en la calle Ferrers afectan desde hace años los números 26, 28, 32 y 34 de la plaza de los Cedazos
La Síndica de Greuges ha comunicado al Ayuntamiento de Tarragona que las filtraciones de agua están afectando de manera «importante» a varios edificios de la plaza de los Sedassos y las bóvedas del Circo Romano. Por este motivo, advierte al consistorio que «tome medidas» para poner solución a esta problemática, denunciada por un grupo de propietarios y vecinos de la plaza.
«Su incidencia, por una parte, pone en riesgo la seguridad y la salubridad en el uso privado que se hace de estos edificios y, por otra parte, estropea un bien que forma parte del patrimonio cultural de la humanidad», indica la Síndica de Greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, en la resolución firmada el pasado 20 de mayo y que se ha enviado al Ayuntamiento.
Les personas denunciantes enviaron a la Síndica documentación sobre la situación que arrastran «desde hace muchos años, más de veinte, y que se ha agravado en la última década», indica uno de los vecinos afectados, Joan Serramià. «Y no nos afecta sólo en nuestras casas o nuestros locales, está afectando uno bien muy preciado como son las bóvedas romanas», añade.
Todo estaría producido por el agua pluvial que se filtra desde la calle Ferrers, urbanizada el año 1995, pero con carencias en el sistema de recogida de aguas y alcantarillado. Así se ha hecho constar en el consistorio en varios informes técnicos. «Según se puede constatar por estos informes, tal como ya os recordamos en nuestra solicitud de datos, no se trata solamente de humedades, sino de auténticas filtraciones de agua viva que están deshaciendo el material constructivo de la bóveda», recalca la síndica en la resolución.
Recomendaciones
En el último punto de la resolución, la Síndica de Agravios «recomienda» al Ayuntamiento una serie de medidas para paliar esta situación. Comprobar la afectación y el estado de conservación de las bóvedas (las que se ubican dentro de las viviendas y las del exterior), tomar medidas para protegerlas según su estado, verificar en qué medida la urbanización de la calle Ferrers incide en las filtraciones, agilizar la ejecución de las obras de mantenimiento del colector de aguas o agilizar la elaboración del estudio hidrológico de la Part Alta son las primeras recomendaciones. También advierte al consistorio que tiene que inspeccionar los locales afectados y establecer mecanismos con los propietarios para solucionar el problema, estudiar medidas provisionales y determinar un calendario de actuaciones con el compromiso de cumplirlo.
El consistorio se defiende
Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para conocer si está al corriente de esta problemática y si hay intenciones de solucionarla. «La mejora del colector de la calle Ferrers se incluye en el Plan de Mejora de EMATSA y, de hecho, es una de las actuaciones que se consideran prioritarias», indican fuentes municipales. Por otra parte, y sobre las afectaciones en el patrimonio romano, reconocen que las filtraciones «hace tiempo que repercuten en las bóvedas», pero subrayan que «se va haciendo el seguimiento» y que «en ningún momento han supuesto una afectación al patrimonio».
Los vecinos, hartos de las filtraciones: «Es cuestión de tiempo que pase una desgracia»
Serramià recalca que «las bóvedas romanas no se caen porque los romanos las construían muy bien», pero asegura que el resto de elementos constructivos, de época posterior, sufren los efectos de las filtraciones. «Y estamos hablando de un elemento protegido por la UNESCO...», añade Serramià.
Los vecinos, cansados de esperar las soluciones prometidas por el Ayuntamiento en varias ocasiones, decidieron poner al caso de la situación a la Síndica de Agravios de Cataluña. «Estamos hartos. Enviamos una carta al alcalde y ni siquiera nos ha contestado. Y las promesas que nos hicieron, no las han cumplido», indica otro de los propietarios afectados por la situación.
El mes de noviembre de 2023, hubo una reunión entre la parte afectada, el consistorio y EMATSA. Se acordó, entre otros, incluir la calle Ferrers en el listado de vías a arreglar, visitar las bóvedas en días de lluvia intensa o inspeccionar los colectores próximos. Según denuncian, nada de eso se ha llegado a ejecutar y la situación continúa igual. Con la resolución de la Síndica, esperan que el consistorio «se ponga las pilas» y arregle la recogida de aguas pluviales de la calle Ferrers.