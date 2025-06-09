El proyecto del nuevo depósito de vehículos se terminará este mes

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ultima el proyecto del nuevo depósito de vehículos. El consistorio tiene previsto construir el nuevo espacio en un terreno municipal del PP13, un polígono urbanizado el año 2005 y ubicado junto al barrio de Campclar. La previsión es que el proyecto del depósito se entregue este mismo mes de junio. Sin embargo, la construcción y la puesta a punto del nuevo recinto todavía no tiene un calendario fijado.

Mientras tanto, el consistorio ha prorrogado el contrato de arrendamiento del actual espacio que ocupa el depósito, junto al paseo Torroja. Los terrenos pertenecen a la Fundació Casa Sant Josep. El Ayuntamiento firmó un nuevo contrato el 1 de enero de este año por un importe mensual de 7.695,60 euros, IVA incluido. La vigencia del contrato era para un periodo de 6 meses, prorrogables excepcionalmente a 4 meses más. El Intendente de la Guardia Urbana, Manuel Vázquez, emitió un informe en abril pidiendo al equipo de gobierno que lo prorrogaran. «Es necesario e ineludible prorrogar el mencionado contrato de arrendamiento hasta que esté construido el nuevo depósito de vehículos municipal», expuso al Intendente. Fuentes de la Urbana exponen que se utilizará este espacio hasta que no pueda utilizar el nueve.

Centenares de vehículos

En la memoria del contrato, se expone que en los últimos meses han ingresado en el actual depósito unos 200 vehículos que no han venido a recoger a sus titulares y de los cuales se encuentran en la tramitación de los correspondientes expedientes por abandono, procesos que suponen entre 2 y 6 meses de tramitación. El espacio en el Camino de la Ermita de la Salud hace más de 20 años que presta el servicio. Pero pronto se acabará porque la propietaria quiere construir una residencia.

Nueva residencia

El nuevo centro asistencial lo promueve la empresa Vitalia, el tercer grupo geriátrico más grande de España. La residencia, que tendría capacidad para 150 personas, se ha proyectado en la parcela donde actualmente se encuentra el depósito de vehículos municipal. Tal como ya adelantó el Diario Más, el proyecto se encuentra sobre la mesa del consistorio desde el pasado verano. Los diferentes departamentos emitieron informes al respecto y se pidió que se enmendaran algunas cuestiones que eran desfavorables en el ámbito urbanístico.