Parc Central inicia una campaña para dar una segunda vida a la ropa

ParC Central se une a la acción que CBRE, compañía que gestiona el centro comercial, ha puesto en marcha con Micolet, tienda en línea de ropa de segunda mano para mujer, para que los clientes tengan la oportunidad de dar una nueva vida a sus prendas de ropa y, así, contribuir a reducir el impacto medioambiental.

Bajo el paraguas de Caring For Communities de CBRE, la acción estará activa durante todo el mes de junio. A través de una página exclusiva a la que tendrán acceso los clientes de Parc Central, podrán enviar su ropa a Micolet para ser valorada de manera totalmente gratuita.

Además de esta bonificación en los costes de envío, los clientes de Parc Central podrán obtener un código de descuento de 7 € para futuras compras superiores a 20 € en Micolet. Las personas interesadas sólo tendrán que seleccionar un mínimo de 20 piezas que ya no utilicen, limpias y en buen estado, rellenar un formulario y empaquetarlas en cajas para que un mensajero las recoja. Toda la ropa recogida que esté en buenas condiciones se pondrá en venta en la web de Micolet.

Con esta iniciativa que invita a reducir, reutilizar y reciclar recursos, Parc Central, a través de CBRE, promueve hábitos de consumo responsables. El proyecto quiere impulsar la economía circular a través de la moda, contribuyendo así de manera activa al desarrollo sostenible.