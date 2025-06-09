La Generalitat se compromete a ayudar para que Tarragona tenga un Parador Nacional

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha hecho este mediodía a una visita institucional en el Ayuntamiento de Tarragona donde ha sido recibido por la corporación municipal y ha firmado en el Libro de Honor del consistorio. A continuación, ha hecho una reunión de trabajo con el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, la consejera de Turismo, Promoción Económica y Comercio, Montse Adan; el consejero de Urbanismo, Licencias, Dominio Público y Patrimonio, Nacho García Latorre; el director general de Indústria, Xavier Roca; y la directora de los servicios Territoriales de Empresa y Trabajo en Tarragona, Maria del Mar Giné.

El alcalde Viñuales ha agradecido la visita del conseller Sàmper y ha remarcado que «Tarragona está de moda en las inversiones. Tarragona está preparada para recibir y estas son especialmente importantes porque estimularán la ocupación».

Por su parte, el conseller Sàmper ha remarcado que «Cataluña crecerá mucho, pero también tiene que crecer de manera especial Tarragona» y ha citado temas como la descarbonización, el Valle del Hidrógeno o el Hidrógeno verde.

Con respecto al turismo, el alcalde ha defendido un modelo para Tarragona «de calidad destacando valores como la gastronomía y en eso ayudaría a tener un Parador Nacional». «El 14% del PIB nacional viene del turismo, por lo tanto, tenemos que defender el turismo como concepto de industria». Sobre la necesidad de tener un Parador Nacional en Tarragona el conseller de Empresa i Treball ha enfatizado: «No sé cómo todavía Tarragona no lo tiene. Tiene un factor histórico que difícilmente se puede encontrar en otra ciudad. Desde la consejería haremos todo lo posible para ayudar que se tenga. Pediremos que se trate a Tarragona con el mismo criterio que se ha utilizado en otras ciudades», ha subrayado.