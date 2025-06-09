Doctorandas de la URV exigen a la Generalitat el pago del cuarto año de contrato

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Una cincuentena de estudiantes de la tesis doctoral de la Universidad Rovira i Virgili (URV), organizadas en el colectivo Doctorands en Lluita, reclaman a la Generalitat que asuma el cuarto año de contrato reconocido por ley y que la consellera Núria Montserrat se comprometió a pagar para las convocatorias desde 2022, de manera retroactiva.

Las investigadoras afectadas denuncian que se ven «obligadas a acabar la tesis en situación de paro o precariedad», hecho que les supone «graves repercusiones emocionales y profesionales». El colectivo ha reclamado al rector de la URV, Josep Pallarès, un posicionamiento «firme y público» de apoyo a la reclamación y al cumplimiento de la ley, para que se garantice «el derecho a una investigación digna».

El colectivo Doctorands en Lluita de la Universidad Rovira i Virgili ha defendido que hace falta «garantizar condiciones dignas para todas las investigadoras en formación y cumplir las leyes» que reconocen «sus derechos laborales», también el cuarto año de investigación de la tesis doctoral.

La portavoz Núria Anglès ha señalado las normativas estatales que establecen este derecho a cuatro años de contrato para las investigadoras y que la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, se había comprometido a asumir. Desde la última reunión, el 7 de mayo, «no han recibido ninguna respuesta». «Nuestra reivindicación ha quedado en el olvido», ha recriminado Anglès.

Las investigadoras, al menos 54 en la universidad tarraconense y ebrense, denuncian que esta situación las obliga a acabar la tesis en situaciones personales y profesionales «precarias», que la URV sufre «una pérdida de continuidad investigadora y una fuga de talento», y que «disminuye la competitividad en proyectos nacionales e internacionales». El colectivo también lamenta que la investigación se convierta «en un espacio elitista y precario, alejado de las necesidades sociales y privado en las clases populares», mientras que «la posibilidad de que la investigación no tenga retorno a la sociedad crece exponencialmente».

Doctorands en Lluita de la URV se tiene que reunir este martes con el rector Josep Pallarès a quien piden «implicación y acciones concretas» para exigir a la Generalitat «la aplicación inmediata del cuarto año de contrato con carácter retroactivo para todas las convocatorias desde el 2022 hasta el 2025». «Confiamos en que la URV, como institución académica de referencia, estará a la altura y defenderá los derechos de su comunidad académica investigadora», ha dicho Anglès. «El cuarto año nos corresponde por ley y lucharemos hasta que la Generalitat cumpla. La investigación digna no es un privilegio, es un derecho», ha añadido.