El Concurs de Castells trabaja en una nueva tabla de puntuaciones con el máximo consenso casteller

La organización del Concurs de Castells de Tarragona, cumpliendo el compromiso adquirido el año 2023 en el sí de la Comisión Asesora, ha iniciado un proceso de trabajo consultivo para elaborar una nueva tabla de puntuaciones con el objetivo que sea fruto del consenso más amplio posible y pueda servir de referencia durante muchas ediciones del certamen. Esta voluntad de diseñar una herramienta más estable y perdurable responde a la necesidad de favorecer una mayor continuidad y claridad en el sistema de valoración, adaptándolo al mismo tiempo a los retos del presente y del futuro del hecho casteller.

Con esta finalidad, y con el fin de establecer un orden de dificultad de los castillos reconocido de manera amplia, la dirección castellera del Concurso ha impulsado un proceso participativo que incluye conversaciones con personas de reconocido prestigio dentro del mundo casteller, consultas a las collas participantes e intercambios con profesionales del periodismo y la comunicación especializados en castillos. En este sentido, la encuesta se ha enviado a las 42 collas castelleras que participaron en la última edición, y también a 70 prescriptores del mundo casteller y 16 periodistas.

La directora castellera del Concurso, Ester Roca, ya anunció en 2024 la voluntad de trabajar para consensuar aspectos estructurales del certamen. El primer gran reto en este sentido es, precisamente, la elaboración de una tabla de puntuaciones con una mirada a largo plazo, capaz de mantenerse vigente durante años y de responder a los cambios y evoluciones propias del mundo casteller, como se ha hecho desde la primera edición del Concurso el año 1932.

El documento base utilizado en los últimos años, fruto de la experiencia y el trabajo de la Comisión Asesora, ha generado varios debates y discrepancias. Es por eso que la organización apuesta ahora por un proceso de contraste amplio, escuchando las opiniones y propuestas de un gran número de collas y personas con un amplio conocimiento del mundo casteller.

A través de una encuesta y conversaciones personalizadas, se quiere recoger información detallada sobre varios aspectos técnicos y conceptuales de la tabla de puntuaciones que tiene que entrar en vigor el 1 de septiembre de 2025. En este proceso también se tienen muy en cuenta las reflexiones y propuestas recogidas, en el marco de la beca CEPAC, en el estudio Propuestas para optimizar el Concurs de Castells y la tabla de puntuaciones, realizado por Enric Güell, Carles Esteve y Pau Ricomà.

La encuesta pide la opinión también de otros aspectos relacionados con el Concurs de Castells, como la duración de la competición, el reglamento interno, la composición del jurado o el sistema de venta de entradas, entre otros.