El Colla Jove tendrá una pareja de Nanos nueva en el Seguici Popular de Tarragona

El Seguici Popular de Tarragona crecerá esta próxima Santa Tecla con dos nuevas incorporaciones cargadas de simbolismo e identidad local. Se trata de una pareja de Nanos Nuevos inspirados en figuras históricas del Colla Jove Xiquets de Tarragona, una iniciativa impulsada por la Associació de Portants dels Nanos Nous y la Associació d’Amics de la Colla Jove (AACJ), que este año celebra 40 años.

Les dos figuras —una femenina y una masculina— se presentarán al público durante las fiestas de Santa Tecla 2025, y contarán con una versión infantil que se prevé estrenar en el 2026. El proyecto ya ha sido aprobado por la Comisión Asesora del Seguici Popular.

Los nuevos nanos, obra del artista Isma Martínez y la escultora Àngels Cantos, homenajean a dos castellers emblemáticos:

Antonio Solé ‘ Índiu ’, histórico casteller que hizo historia con el Colla Jove y murió en 2023.

‘ ’, histórico casteller que hizo historia con el Colla Jove y murió en 2023. Montse Prats , pionera en los castells de gama extra, símbolo de modernidad y compromiso femenino con el mundo casteller.

Imagen de los nuevos Críos del Grupo Joven de Tarragona.Cedida

El proyecto ha contado con el apoyo directo del Colla Jove, que incluyó una partida específica en su presupuesto para la creación de las figuras. Además, ha recibido el patrocinio de la Diputación de Tarragona y Repsol, que han querido destacar el valor cultural de la iniciativa. Para completar el conjunto, la empresa Referendum, especializada en ropa castellera, ha cedido el tejido para las camisas de los niños.

Núria Trullàs, presidenta del AACJ, ha remarcado que «estos críos explican nuestra historia y la hacen perdurar». Por su parte, Julián Ramos, presidente de los Portants dels Nanos Nous, ha recordado que hacía 35 años que no se incorporaban nuevas figuras a esta tradicional familia.

Les nuevas figuras incorporarán detalles únicos vinculados a sus épocas y la imaginería del Colla Jove, como camisas, pañuelos y otros elementos de la fiesta mayor tarraconense. Su estreno está previsto por un acto público durante las fiestas de Santa Tecla, todavía para concretar, y ya ha contado con la participación directa de Montse Prats y del nieto de l'Índiu.