Una atleta tarraconense, reconocida como la mejor deportista universitaria de Cataluña

La atleta tarraconense Montserrat Montañés i Arbó ha sido galardonada con el premio a la Mejor Atleta Universitaria de Cataluña, un reconocimiento destacado en el ámbito deportivo universitario del país. El atleta recogió el premio el pasado jueves 5 de junio en un acto celebrado en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

Montañés, especializada en el lanzamiento de martillo, compite representando la Universidad Internacional de Cataluña (UIC), y ha sido reconocida no sólo por sus méritos deportivos, sino también por su compromiso, constancia y valores dentro y fuera de la pista.