Tarragona refuerza la seguridad en la Rambla con la reubicación de pilonas antiatropellos

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha blindado la zona de peatones de la Rambla Nova con la recolocación de pilonas de granito, de unos cien kilos de peso, para evitar las entradas de vehículos y que no se puedan producir atropellos masivos como los registrados en otras ciudades.

A lo largo de la Rambla Nova, desde el monumento de la Torre dels Vents hasta el Balcón del Mediterráneo, hay 160 bloques de granito que impiden el paso de vehículos, tanto por los extremos de cada uno de los ocho tramos, como por los pasos de peatones.

El consistorio colocó pilones en los extremos de la Rambla Nova después de los atentados en las Ramblas de Barcelona en el 2017, pero ahora los ha movido unos metros hacia el interior de cada tramo para reforzar la seguridad de los peatones.

Además, instalará pilones metálicos extraíbles para favorecer el acceso en los vehículos de mantenimiento y limpieza municipales.

Cada tramo dispondrá de una zona autorizada con pilones móviles para facilitar también la ocupación de la vía pública para acontecimientos organizados por el Ayuntamiento y entidades, señalan a EFE fuentes municipales.