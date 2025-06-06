La primavera también estalla en miniatura

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

En japonés, la palabra Banshun hace referencia al periodo de tiempo asociado al final de la primavera, y también se suele traducir como primavera tardía. Banshun es también el nombre de la exposición que se inauguró ayer por la noche en el Ayuntamiento de Tarragona, impulsada por la Asociación Tarragona Bonsai, y que reúne más de cincuenta ejemplares de árboles en miniatura.

Detrás de estas pequeñas obras de arte naturales hay una quincena de socios de la entidad que, como cada año, han respondido al llamamiento de la organización para mostrar los ejemplares que les generan más orgullo. «Cada estación del año es interesante», explica Jordi Tudó, miembro de la asociación. «Si en otoño los árboles de hoja caduca empiezan en otoñear, en primavera empiezan a hacer la brotada y es un estallido de gozo». Y ahora, detalla, a finales de la primavera, en este Banshun estacional, «es cuando están más espléndidos».

Una vez pasada la inauguración, la exposición quedará abierta al público hasta este domingo día 8. Además, el ATB ha organizado una serie de actos paralelos que se realizarán en el mismo espacio de la muestra, el Patio Jaume I. De esta manera, este mismo viernes, de 17 a 19 h, la socia de la entidad Fina Espallargas impartirá un taller de Ikebana o arte floral japonés. Este taller está abierto a todos los socios y visitantes de la muestra y después de la sesión se expondrán todos los trabajos realizados. Esta misma tarde, a las 18 h, Pere Amenós, presidente del ATB, ofrecerá una visita guiada a la exposición.

Al día siguiente sábado 7 de junio, en horario de mañana y de tarde, se impartirán talleres sobre bonsais con el reconocido maestro a Gabriel Romero Aguadé. Finalmente, el domingo día 8, a las 11 de la mañana, el también maestro Josep M. Miquel, director de la revista Bonsai Pasión, visitará toda la exposición ofreciendo consejos y recomendaciones personalizadas para ayudar a mejorar los bonsais expuestos. Todos estos actos son abiertos a todo el mundo y gratuitos.

El horario de la muestra es el viernes de 10 a 20 h, sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h, y domingo de 10 a 13.30 h.

La Asociación Tarragona Bonsai fue creada el año 1989 por un pequeño grupo de aficionados en este arte, con el objetivo de compartir esta afición. En la actualidad cuenta con cerca de cien socios.