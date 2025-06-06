El Port de Tarragona simula un vertido de un líquido a granel para probar la seguridad

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

El Port de Tarragona ha simulado el vertido de producto líquido a granel en sus instalaciones durante una operación de descarga para evaluar la eficacia de sus planes y protocolos de seguridad, así como la coordinación entre los equipos de emergencia, informa este viernes en un comunicado.

Durante el simulacro, que se llevó a cabo ayer jueves, la sala de gestión de emergencias del puerto activó el operativo y coordinó la intervención de Salvamento Marítimo, los Bombers del Parque Químico, la Guardia Civil, Capitanía Marítima, empresas concesionarias y varias embarcaciones especializadas.

El despliegue incluyó la colocación de barreras de contención desde mar y tierra, así como la simulación de la retirada del líquido vertido.

El ejercicio incluyó una prueba piloto de la plataforma de gestión FORTIX X, diseñada para centralizar avisos y datos en tiempo real de forma segura desde la sala de emergencias, y también se utilizaron imágenes aéreas captadas en dron.

El Port de Tarragona realiza una decena de ejercicios anuales, entre simulacros operativos y de gabinete, prácticas, jornadas de seguridad y sesiones internas para evaluar y mejorar sus protocolos de gestión de emergencias.