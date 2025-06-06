Contra la pérdida de memoria con el arte

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Inventar_iar. La vida que no passa es el nombre de la nueva exposición de la artista visual Ester Ferrando, que se puede visitar ya en la buhardilla de Casa Canals. Una instalación que invita a adentrarse en los pliegues de la memoria, entre el recuerdo persistente y el olvido inevitable. «Trabajo mucho con mis obsesiones. Y una de ellas es como, cuando te vas haciendo mayor, vas perdiendo la memoria. De nombres, de lugares», explicó Ferrando en la presentación de la muestra.

Comisariada por Joana Hurtado Matheu, la muestra propone un recorrido poético, matérico y lumínico que transforma el espacio en una evocación de los recuerdos personales y colectivos. «Todas las historias que se plantean dialogan con la Casa Canals, que está llena de capas. De siglos y siglos y de experiencias personales también», expresó Hurtado.

Entre las obras que pueden ver, destaca La memòria amagada, una instalación de trastos olvidados que evocan aquello que queda acumulado, fuera de la vista pero latente. En Picnic, una chimenea inspirada en la película Citizen Kane, el fuego actúa como metáfora del recuerdo: puede conservar o destruir. En Per recordar, una grabación de voz enumera en bucle nombres de personas y lugares que la artista quiere retener en la memoria, en un intento de preservar aquello que apreciamos y que la fragilidad del tiempo tiende a borrar. «He adaptado la exposición al espacio de Casa Canals, que es difícil», comentó Ferrando.

Trabajar con la luz

La luz es una presencia central en todo el proyecto, no solo como elemento físico, sino como lenguaje artístico. Ferrando la utiliza para generar ambigüedad y distorsión, para hacer visibles las sombras de los recuerdos. «No acabas sabiendo si los objetos están o no», dijo Hurtado.

En la obra Quan les llums ceguen, Ester Ferrando trabaja con la técnica del colodión húmedo, propia de la fotografía antigua, para generar imágenes amortiguadas y decoloradas, como los recuerdos antiguos. En Si les parets mostressin, la artista fabrica muros de hormigón traslúcido atravesados por fibra óptica, que dejan pasar la luz como si revelaran aquello que las paredes han visto y escuchado, y que normalmente permanece oculto. «Es un material muy único», destacaba la artista.

«La muestra no deja de ser una reinterpretación de cómo habitar la buhardilla de Casa Canals. Es una propuesta que se arrastraba desde hace mucho tiempo. Como se arrastran las memorias de una casa», añadió Vicent Fibla, director del Mèdol. «Es una exposición que conmoverá a mucha gente», concluyó Sandra Ramos, consejera de Cultura.