La nueva ley de eficiencia ha supuesto una entrada «masiva» de demandas en la Audiencia de Tarragona

El presidente de la Audiencia de Tarragona, Joan Perarnau, aseguró que la nueva ley de eficiencia judicial ha supuesto una entrada masiva de demandas en los meses previos, ya que a partir de ahora, antes de poder presentarlas, las partes tendrán que pasar por los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).

En la presentación de la Memoria judicial de la Audiencia, Perarnau ha lamentado que cada vez entran más asuntos y que se utilice la Administración de Justicia para «auténticas ridiculeces», principalmente en materia civil. «Entran demandas por 50-150 euros, no tiene ni cabeza ni pies», dijo. También ha recordado la situación crítica de los Juzgados de Valls y la falta de personal.

El presidente del Audiencia Provincial expuso llevarán el repaso del último año que se arrastran los mismos problemas desde hace décadas, con una plantilla con 95 jueces, que no se ha ampliado y que tiene mucha movilidad. Ante eso, Perarnau ha lamentado que cada vez se registran más asuntos en los juzgados de la demarcación de Tarragona. «Es judicializar todo más, es desesperante, los jueces estamos para resolver cosas graves», manifestó.

Según él, el 80% de las demandas en materia civil no se tendrían que producir. «Es ridículo utilizar un órgano judicial para reclamar la pérdida de una maleta en un vuelo», señaló. Perarnau considera que estas reclamaciones tendrían que resolverse a través de sistemas de mediación o arbitrajes. También subrayó que la entrada en vigor de la nueva ley de eficiencia judicial ha supuesto la entrada «brutal» de asuntos en materia civil y mercantil.

«Entre en enero y en marzo, nos ha entrado un volumen de demandas como no nos había entrado nunca en la historia porque los abogados han presentado todo lo que tenían para evitar que los requirieran los MASC, y ahora no está entrando nada», explicó Perarnau. También dijo que están a la expectativa de ver si se reducirán los procedimientos a raíz de la obligatoriedad que pasen primero por el MASC.

Según los datos recogidos en la Memoria del Audiencia Provincial de Tarragona de 2024, la materia penal representa prácticamente la mitad de todos los asuntos judiciales mientras que el civil se cifra en el 43%, la social en el 6% y la contenciosa administrativa en el 2%.

Tendencia al alza

En 2024, se ha mantenido la tendencia al alza de los asuntos en materia civil; sin embargo, el incremento ha sido menor con respecto a años anteriores, igualmente en el ámbito mercantil. Los asuntos penales y los de familias no han experimentado prácticamente incrementos.

El año pasado, se cometieron 60.122 hechos delictivos en la demarcación de Tarragona. De estos, el 14% se produjeron por Internet, principalmente por estafas - mayoritariamente por tarjetas bancarias. Con todo, estos hechos suponen un 1,85% menos en comparación con el 2023.

En global, se resolvieron un 35% de estos hechos delictivos, con una resolución superior al 90% en los delitos más graves -homicidio, lesiones, agresiones sexuales. Por el contrario, los delitos menores, que son los más numerosos, han tenido una resolución menor. A modo de ejemplo, los delitos contra el patrimonio, que suponen el 74% del total, sólo se han resuelto un 22% de los casos.

Más agresiones sexuales

El año pasado, se produjeron quince homicidios en la demarcación de Tarragona, uno más con respecto al 2023 y cinco más con respecto al 2022. De estos quince, trece se han resuelto. «Eso supone hacer juicios con jurado popular prácticamente cada mes», dijo Perarnau. Con respecto a las tentativas de homicidio, estas se han cifrado en 47, con 45 resueltas.

También han crecido los delitos de agresiones sexuales en un 8%. En concreto, ha habido 438 agresiones, con 228 detenidos. El índice de resolución ha sido del 91%. En el caso de los delitos contra el patrimonio se han registrado 46.255, con 2.879 arrestos. Los delitos contra las personas son los segundos más numerosos, con 7.623 hechos delictivos, un 13% del total.