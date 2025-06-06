La muerte de un hombre en el barrio de Campclar por una pelea entre dos familias llega a juicio

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Audiencia de Tarragona juzgará a seis personas por la muerte de un hombre en el barrio de Campclar de Tarragona el 10 de octubre de 2023. Fiscalia pide 33 años y 9 meses de prisión para uno de los acusados. También solicita penas de prisión de entre 13, 5 y 1 año para el resto de procesados. Los investigados están acusados de delitos como el de asesinato, de lesiones con instrumento peligroso, el de tenencia ilícita de armas o por participación en una pelea tumultuaria.

Según el ministerio público, la víctima y sus hijos caminaban por una calle del vecindario cuando dos de los acusados -padre e hijo- bajaron de un coche. Entonces, se inició una discusión que derivó en una pelea entre los miembros de las dos familias enfrentadas por la aplicación de ley gitana.

Según el escrito del ministerio público, el enfrentamiento entre las dos familias provocó que el hijo de la víctima golpeara a uno de los procesados con un palo de madera que llevaba su padre, hecho que provocó que cayera al suelo. «Aprovechando la confusión», los familiares del hombre golpeado se añadieron a la pelea con bastones de madera, navajas y machetes. También se unieron los familiares de la víctima. «Durante la pelea, uno de los investigados con el propósito de causarle la muerte sacó un arma corta que llevaba escondida debajo de la ropa y realizó varias detonaciones, impactando dos de los proyectiles en el cuerpo de la víctima», señala el escrito.

Después de los primeros tiros, el hombre que había disparado intentó cargar nuevamente el arma, pero uno de los familiares del muerto lo impidió y lo golpeó. El resto de investigados – familiares del hombre que disparó- consiguieron liberarlo y huyeron hacia su domicilio, donde posteriormente, fueron localizados por los cuerpos policiales. Otro de los procesados y también familiar, que había observado toda la pelea, empezó a disparar desde la ventana del piso familiar. «Había recibido expresas instrucciones por parte de uno de los investigados que apostara el arma y casi de forma inmediata disparó con una escopeta de perdigones con la intención de atentar contra la vida del hijo que intentaba auxiliar a su padre estirado en medio de la calle, sin la posibilidad de defensa», dice la fiscal.

La víctima murió a las 13.27 horas del 10 de octubre de 2023 cuando los efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) estaban trasladándolo al hospital. Según recoge el escrito del ministerio fiscal, la causa de la muerte fue por un choque hipovolemia causado por la herida de arma de fuego con afectación en «grandes vasos torácicos». El hombre muerto tenía 67 años y seis hijos.

Peticiones de prisión

Fiscalia considera que los hechos son constitutivos de varios delitos, entre ellos, el de asesinato, de asesinato en grado de tentativa, de lesiones con instrumento peligroso, de tenencia ilícita de armas, de un delito de participación en pelea tumultuaria y de dos delitos leves de lesiones.

Al principal acusado le pide 33 años y 9 meses de prisión. En concreto, 20 años por el delito de asesinato, 12 por el delito de asesinato en grado de tentativa y 1 año y 9 meses por el delito de tenencia ilícita de armas. Además, solicita una multa de tres meses con una cuota diaria de 8 euros por el delito leve de lesiones. También le prohíbe aproximarse a 500 metros de los familiares de la víctima y de comunicarse durante 23 años y 10 años de libertad vigilada.

Para el segundo procesado, con más años de petición de prisión, le pide 13 años de prisión. Concretamente, 12 por el delito de asesinato en grado de tentativa y 1 año por el de tenencia ilícita de armas. Asimismo, solicita 8 años de libertad vigilada y la prohibición aproximarse a 500 metros de los familiares de la víctima y comunicarse durante 15 años.

Para el tercero investigado, hace la petición de 5 años de prisión por un delito de lesiones con instrumento peligroso y le pide una multa de 3 meses con una cuota diaria de 8 euros por un delito leve de lesiones. Finalmente, para el resto de los acusados, los pide 1 año de prisión por un delito de pelea tumultuaria. También pide una indemnización total para los familiares del muerto que sube a más de 274.000 euros.