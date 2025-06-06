Empieza la esperada remodelación de la plaza de la Cinquena Promoció de Tarragona

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

Después de décadas de espera, los vecinos de Sant Pere i Sant Pau ya empiezan a ver la luz al final del túnel. Esta semana, han arrancado las obras de remodelación de la plaza de la Cinquena Promoció, una intervención largamente reivindicada por los residentes de la zona. El Ayuntamiento de Tarragona invertirá 805.690,07 euros en esta reforma, que durará ocho meses aproximadamente.

Este proyecto prevé la demolición de la pavimentación, las jardineras y las gradas existentes para poder retirar la impermeabilización actual y sustituirla por una nueva. De esta manera, se resolverá el problema de filtraciones de agua que sufre desde hace mucho tiempo esta plaza. Igualmente, se cambiará completamente la imagen actual de este espacio, dejando atrás la geometría rígida existente y la superficie pavimentada.

Se crearán unas dunas o montículos —tapizados con césped artificial de diferentes colores— para dar volumen y crear sensación de profundidad en el campo visual. Además, se instalarán jardineras con vegetación ornamental natural con el fin de reducir al mínimo el peso que soporta la estructura del parking que hay debajo de la plaza.

Entre estos espacios verdes, se dejará un recorrido pavimentado para los peatones, que podrán disfrutar de nuevo mobiliario urbano, con bancos y papeleras. Finalmente, se construirá una zona de juegos infantiles con superficie de caucho en la esquina que queda entre el bloque de Guatemala y la calle de Uruguay.

«Era una deuda histórica con los vecinos», señalaba ayer el alcalde, Rubén Viñuales, quien destacaba que «esta no será la única inversión que llegará a Sant Pere i Sant Pau», ya que también se ha licitado la adecuación del punto de lectura y se está actualizando el proyecto del nuevo gimnasio.

Por otra parte, remarcaba el trabajo del gobierno actual y los departamentos del Ayuntamiento implicados por haber desencallado este proyecto que se arrastraba desde hacía décadas. Por su parte, el consejero de Urbanismo, Nacho García Latorre, afirmaba que el inicio de las obras es «una victoria de la gente de barrio, que apostó hace muchos años porque esta plaza se reformara».

Disconformidad vecinal

Hay que recordar que la plaza era de titularidad privada, hecho que impedía al Ayuntamiento hacer las inversiones necesarias. No fue hasta el año 2023, cuando se consiguió la cesión de uso de este espacio por 30 años. Este no ha sido el único obstáculo con el que se ha encontrado el consistorio. Los trabajos de remodelación tenían que empezar a principios de este año, pero se detectó que la estructura del parking que hay debajo de la plaza no aguantaría las obras de rehabilitación.

Los propietarios han tenido que asumir su apuntalamiento. Eso ha generado disconformidad entre algunos vecinos que, ayer, manifestaron personalmente su malestar al alcalde Viñuales, ya que han tenido que pagar 37.000 euros de su bolsillo para estos trabajos previos. El alcalde les explicó que el parking es privado y, por lo tanto, el consistorio no se podía hacer cargo.