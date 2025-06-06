Los abonos del transporte público de Tarragona seguirán costando la mitad hasta finales de año

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los abonos multiviaje de los autobuses municipales de Tarragona seguirán teniendo una bonificación del 50% hasta finales de año. El Ayuntamiento de Tarragona asume un 30% del coste de los abonos para que la ciudadanía pueda seguir beneficiándose del descuento. La ayuda del consistorio supone un 10% más del mínimo establecido por el gobierno del Estado, que subvenciona el otro 20% del coste de los abonos.

También se mantiene la gratuidad del transporte público municipal para los menores de 16 años. Hasta el 30 de junio del 2025 el descuento del 50% de los abonos se fija en una aportación del 30% por parte del gobierno español y del 20% que aporta el Ayuntamiento de Tarragona. La Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) ha congelado este año las tarifas.