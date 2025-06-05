La URV ofrecerá una nueva titulación de posgrado para impulsar la creatividad en la comunicación visual

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La URV y la Diputació de Tarragona se han unido para crear el nuevo Diploma de Especialización en Técnicas de Comunicación Visual y Creatividad. Este posgrado de 30 créditos ECTS nace de la necesidad de ofrecer estudios superiores universitarios en el ámbito del arte y la creatividad en la demarcación de Tarragona.

En una sociedad rodeada por un amplio abanico de estímulos visuales, las imágenes se han convertido en herramientas fundamentales para comunicar todo tipo de ideas e información. Además, los cambios tecnológicos como la evolución de las redes sociales o la irrupción de la inteligencia artificial generativa, han transformado el entorno social y cultural, generando la necesidad de formar profesionales capaces de interpretar, generar e implementar nuevos lenguajes visuales.

Está en este contexto donde el mercado de las industrias culturales pide profesionales que tengan en la comunicación visual su foco de atención, que aprecien el arte y la cultura en todas sus diferentes manifestaciones y que quieran desarrollarse en sectores tan variados, como la ilustración editorial, la publicidad gráfica, la animación, o el audiovisual experimental. El nuevo Diploma de Especialización se centra en desbloquear el talento creativo e impulsar el pensamiento lateral, dotando a los estudiantes de herramientas para conceptualizar imágenes y alcanzar objetivos de comunicación con efectividad.

Además, el programa capacitará al alumnado en las principales corrientes estéticas de la comunicación y cultura audiovisual contemporánea, a través de técnicas de representación tanto analógica (como el dibujo, la pintura, la fotografía y el grabado) como digital (imagen digital bitmap, animación 2D y 3D).

El equipo docente, formado por profesorado del Departamento de Estudios de Comunicación de la URV y de la Escuela de Arte y Diseño de Tarragona (EADT) garantiza una formación de alto nivel. Para enriquecer todavía más esta propuesta, el diploma contará con la participación de talleristas externos que colaboran con cabeceras de primer nivel como Le Monde, The New York Times o The Wall Street Journal, con el fin de compartir con el alumnado su visión particular en el mundo de la ilustración.

El Diploma de Especialización se cursará a partir de este mes de septiembre en las instalaciones de la Facultad de Letras de la URV y del EADT. La matrícula ya está abierta.