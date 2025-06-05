El traslado de la antigua Laboral encarecerá los pisos del nuevo barrio donde se ubicará

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona quiere soterrar las líneas de alta tensión que pasan por los terrenos donde se ubicará el Complejo Educativo de Tarragona. El coste de la intervención rondaría los siete millones de euros. Así se mencionó durante la última reunión mantenida entre el gobierno municipal y el grupo de En Comú Podem para hablar sobre el POUM, encuentro en la que también estuvo presente el equipo redactor.

Según explica la formación morada, esta fue la respuesta que recibieron cuando preguntaron cuál sería el importe de esta intervención. El ejecutivo socialista no ha querido confirmar ni desmentir esta cifra, ya que están a la espera del informe económico del futuro plano de ordenación urbanística.

Jordi Collado, portavoz de ECP, cuestionó ayer el planteamiento del PSC para el traslado de la antigua Laboral en un solar municipal situado entre Bonavista y Campclar: «La propuesta actual genera más incertidumbres que seguridades». Más allá de denunciar que «no se está haciendo un proyecto educativo», sino que se está pensando en «intereses urbanísticos y económicos encubiertos»; ECP también criticó que el gobierno tarraconense quiera financiar el soterramiento de las líneas de alta tensión «a través de presión urbanística de los planes parciales que rodean estos terrenos».

Es decir, fomentar la construcción de edificios a ambos lados de la avenida President Tarradellas —donde se prevé un crecimiento urbanístico— y que los promotores de las obras acaben asumiendo la eliminación de las torres y el cableado en los terrenos donde se construirá el nuevo complejo educativo. Este gasto podría acabar repercutiendo en el precio de venta de las viviendas que se edifiquen en la zona.

Principales beneficiados

Fuentes municipales recuerdan que «todos los planes parciales tienen cargas urbanísticas, como puede ser el soterramiento de líneas. Es una cuestión que ya se ha hecho en el PP-10, por ejemplo, oye a un modelo de éxito». Desde En Comú Podem defienden que tendrían que ser la Generalitat de Catalunya y la Autoridad Portuaria los que asumieran el coste de la intervención.

Hay que recordar que el traslado de la Laboral en Ponente, que supondrá una inversión total de unos 100 MEUR— es una operación a tres bandas, que permitirá en el Port quedarse con la finca donde está actualmente el Complejo Educativo de Tarragona.

Allí, se prevé que se ubique la empresa Exolum —antigua CLH- para liberar los terrenos que ocupan ahora en el polígono Francolí y donde el Ayuntamiento prevé crear el nuevo barrio tecnológico. ECP lamenta que los principales beneficiados serán tanto el Port como Exolum, que será indemnizado, y los promotores privados que vayan a construir en el espacio que quede liberado.

Por otra parte, la formación morada alerta de que, con el planteamiento actual del PSC, se perderán algunos de los equipamientos que hay la antigua Laboral, como las instalaciones deportivas, la residencia de estudiantes o la Barnahus. Por eso, instan a dimensionar la propuesta el espacio actualmente para ampliar servicios y dar respuesta también el incremento de plazas de formación profesional previsto hasta el 2030. Además, proponen un nuevo modelo de complejo educativo con calles y zonas verdes abiertas a la ciudadanía.