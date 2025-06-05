El presidente de la Audiencia de Tarragona dice que la nueva ley de eficiencia ha supuesto una entrada «masiva» de demandas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente de la Audiencia de Tarragona, Joan Perarnau, ha asegurado que la nueva ley de eficiencia judicial ha supuesto una entrada masiva de demandas en los meses previos, ya que a partir de ahora, las partes antes de poder presentar las demandas tendrán que pasar por los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).

En la presentación de la Memoria judicial de la Audiencia de este jueves, Perarnau ha lamentado que cada vez entran más asuntos y que se utilice la Administración de Justicia para «auténticas ridiculeces», principalmente en materia civil. «Entran demandas por 50-150 euros, no tiene ni pies ni cabeza», ha dicho. También ha recordado que la situación crítica de los Juzgados de Valls y la falta de personal.