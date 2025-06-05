La Petxina Daurada 2025 reconoce a título póstumo a Agustí Forné, figura clave del periodismo tarraconense

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La junta de gobierno de la demarcación de Tarragona del Colegio de Periodistas de Cataluña ha decidido otorgar, a título póstumo la Petxina Daurada 2025 al periodista tarraconense Agustí Forné, en reconocimiento de su trayectoria profesional «que ya forma parte de la historia del periodismo tarraconense y catalán». Forné (Tarragona, 1962) murió repentinamente el pasado 16 de octubre de 2024 y dejó «como legado cuarenta años de oficio en la espalda, un oficio que ejerció con rigor y vocación de servicio público, y en el cual supo imprimir un sello personal y genuino», ha destacado el colegio.

El reconocimiento se entregará a la familia de Forné en el marco de la Fiesta de las Petxines de la Información que se celebrará el 12 de junio en el Teatret del Serrallo de Tarragona. La trayectoria del periodista empezó en la Cadena Ser y después de colaborar en diferentes medios locales pasó a TV3, donde trabajó durante 35 años y fue «una figura esencial en la divulgación del mundo casteller» donde estuvo «el precursor de las primeras retransmisiones castelleres en la televisión pública catalana a principios de los noventa».