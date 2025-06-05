Sucesos
Una pelea con armas blancas en Sant Salvador acaba con un herido
Al llegar al lugar de los hechos, los agentes policiales sólo encontraron al herido y no pudieron localizar a ninguna otra persona relacionada
Este miércoles por la noche, mientras la Guardia Urbana de Tarragona realizaba un dispositivo de control planificado en los accesos del barrio de Sant Salvador, una vecina alertó a los agentes de una pelea con armas blancas en otra zona del mismo barrio.
Inmediatamente, varias patrullas se desplazaron hacia el lugar indicado, donde sólo localizaron a una persona herida por arma blanca. El resto de implicados en la pelea habían abandonado la zona antes de la llegada policial.
Los agentes atendieron a la víctima hasta la llegada de los servicios de emergencias médicas (SEM), que se hicieron cargo. La Guardia Urbana, con el apoyo de seis dotaciones y la colaboración de los Mossos d'Esquadra, hizo búsqueda por los alrededores, pero no se pudo localizar a ninguna otra persona relacionada con los hechos.
La investigación continúa abierta para aclarar los hechos e identificar a los participantes en la pelea.