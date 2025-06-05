PAU 2025 en Tarragona: Horarios, consejos y novedades que tienes que conocer antes de los exámenes

Los alumnos, minutos antes de empezar su primera prueba de selectividad de un año anterior.Gerard Martí

La ciudad de Tarragona se prepara para acoger las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2025, que se celebrarán los días 11, 12 y 13 de junio. Este año, las pruebas presentan novedades destacadas, como una nueva estructura adaptada a la LOMLOE y la incorporación de nuevas materias.

Calendario y horarios de las PAU 2025 en Tarragona

Los exámenes se llevarán a cabo en horario de mañana y tarde, con una duración de 90 minutos por prueba. Los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo dispondrán de 30 minutos adicionales por examen. A continuación, se detallan los horarios:

11 de junio Miércoles

8.30 – 9.00 h: Comprobación de datos del alumnado

9.00 – 10.30 h: Lengua Castellana y Literatura

10.30 – 12.00 h: Descanso

12.00 – 13.30 h: Lengua Extranjera (inglés, francés, italiano o alemán)

13.30 – 15.00 h: Descanso

15.00 – 16.30 h: Coro y Técnica Vocal / Física / Fundamentos Artísticos / Geografía / Geología y Ciencias Ambientales / Literatura Dramática

12 de junio Jueves

8.30 – 9.00 horas: Comprobación datos alumnado

9.00 – 10.30 horas: Historia / Historia de la Filosofía

10.30 – 12.00 horas: Descanso

12.00 – 13.30 horas: Análisis Musical / Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño / Ciencias Generales / Lengua y Cultura Latinas / Matemáticas

13.30 – 15.00 horas: Descanso

15.00 – 16.30 horas: Dibujo Técnico / Historia del Arte / Historia de la Música y de la Danza / Literatura Castellana / Química / Técnicas de Expresión Graficoplástica

13 de junio Viernes

8.30 – 9.00 horas: Comprobación datos alumnado

9.00 – 10.30 horas: Lengua Catalana y Literatura

10.30 – 12.00 horas: Descanso

12.00 – 13.30 horas: Artes Escénicas / Dibujo Artístico / Lengua y Cultura Griegas / Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales / Movimientos Culturales y Artísticos

13.30 – 15.00 horas: Descanso

15.00 – 16.30 horas: Biología / Diseño / Funcionamiento de la Empresa y Diseño de Modelos de Negocio / Literatura Catalana / Tecnología e Ingeniería

Novedades destacadas de las PAU 2025

Esta edición de la selectividad introduce cambios significativos:

Nueva estructura adaptada a la LOMLOE : Las pruebas se han reorganizado para adaptarse a la nueva ley educativa.

Las pruebas se han reorganizado para adaptarse a la nueva ley educativa. Incorporación de nuevas materias: Se añaden asignaturas como Coro y Técnica Vocal, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño, Movimientos Culturales y Artísticos, y Técnicas de Expresión Graficoplásticas .

Se añaden asignaturas como y Técnica Vocal, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño, Movimientos Culturales y Artísticos, y Técnicas de Expresión . Modelo único de examen: Se elimina la opcionalidad entre diferentes modelos de examen, manteniendo un enfoque competencial con preguntas abiertas y tipo test (hasta el 30%).

Se elimina la opcionalidad entre diferentes modelos de examen, manteniendo un enfoque competencial con preguntas abiertas y tipo (hasta el 30%). Duración de las pruebas: Cada examen tendrá una duración de 90 minutos. Los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo dispondrán de 30 minutos adicionales por examen.

Información práctica para los estudiantes