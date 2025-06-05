Diari Més

PAU 2025 en Tarragona: Horarios, consejos y novedades que tienes que conocer antes de los exámenes

Consulta las fechas, los horarios detallados de las pruebas y todos los cambios importantes de esta convocatoria

Los alumnos, minutos antes de empezar su primera prueba de selectividad de un año anterior.

Los alumnos, minutos antes de empezar su primera prueba de selectividad de un año anterior.

Pep Santos Alasà
Pep Santos Alasà

La ciudad de Tarragona se prepara para acoger las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2025, que se celebrarán los días 11, 12 y 13 de junio. Este año, las pruebas presentan novedades destacadas, como una nueva estructura adaptada a la LOMLOE y la incorporación de nuevas materias.

Calendario y horarios de las PAU 2025 en Tarragona

Los exámenes se llevarán a cabo en horario de mañana y tarde, con una duración de 90 minutos por prueba. Los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo dispondrán de 30 minutos adicionales por examen. A continuación, se detallan los horarios:

11 de junioMiércoles

  • 8.30 – 9.00 h: Comprobación de datos del alumnado
  • 9.00 – 10.30 h: Lengua Castellana y Literatura
  • 10.30 – 12.00 h: Descanso
  • 12.00 – 13.30 h: Lengua Extranjera (inglés, francés, italiano o alemán)
  • 13.30 – 15.00 h: Descanso
  • 15.00 – 16.30 h: Coro y Técnica Vocal / Física / Fundamentos Artísticos / Geografía / Geología y Ciencias Ambientales / Literatura Dramática

12 de junioJueves

  • 8.30 – 9.00 horas: Comprobación datos alumnado
  • 9.00 – 10.30 horas: Historia / Historia de la Filosofía
  • 10.30 – 12.00 horas: Descanso
  • 12.00 – 13.30 horas: Análisis Musical / Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño / Ciencias Generales / Lengua y Cultura Latinas / Matemáticas
  • 13.30 – 15.00 horas: Descanso
  • 15.00 – 16.30 horas: Dibujo Técnico / Historia del Arte / Historia de la Música y de la Danza / Literatura Castellana / Química / Técnicas de Expresión Graficoplástica

13 de junioViernes

  • 8.30 – 9.00 horas: Comprobación datos alumnado
  • 9.00 – 10.30 horas: Lengua Catalana y Literatura
  • 10.30 – 12.00 horas: Descanso
  • 12.00 – 13.30 horas: Artes Escénicas / Dibujo Artístico / Lengua y Cultura Griegas / Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales / Movimientos Culturales y Artísticos
  • 13.30 – 15.00 horas: Descanso
  • 15.00 – 16.30 horas: Biología / Diseño / Funcionamiento de la Empresa y Diseño de Modelos de Negocio / Literatura Catalana / Tecnología e Ingeniería

Novedades destacadas de las PAU 2025

Esta edición de la selectividad introduce cambios significativos:

  • Nueva estructura adaptada a la LOMLOE: Las pruebas se han reorganizado para adaptarse a la nueva ley educativa.
  • Incorporación de nuevas materias: Se añaden asignaturas como Coro y Técnica Vocal, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño, Movimientos Culturales y Artísticos, y Técnicas de Expresión Graficoplásticas.
  • Modelo único de examen: Se elimina la opcionalidad entre diferentes modelos de examen, manteniendo un enfoque competencial con preguntas abiertas y tipo test (hasta el 30%).
  • Duración de las pruebas: Cada examen tendrá una duración de 90 minutos. Los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo dispondrán de 30 minutos adicionales por examen.

Información práctica para los estudiantes

  • Consulta de lugar y aula: A partir del 6 de junio, los estudiantes podrán consultar el lugar de la prueba y el aula asignada en el Portal de Acceso a la Universidad dentro del apartado "Pruebas de acceso", en "Consulta de aula y lugar de la prueba".
  • Materiales permitidos: No se pueden llevar teléfonos móviles ni relojes inteligentes. Según la materia, se permite el uso de calculadoras o diccionarios
  • Identificación: Es obligatorio llevar un documento de identidad durante las pruebas.
  • Tribunal Especial: En caso de incidencia, se podrá acudir al Tribunal Especial del 17 al 19 de junio, con la acreditación correspondiente.
  • Publicación de resultados: Los resultados provisionales se publicarán el 25 de junio para la convocatoria ordinaria y el 16 de septiembre para la convocatoria extraordinaria.
