Educación
PAU 2025 en Tarragona: Horarios, consejos y novedades que tienes que conocer antes de los exámenes
Consulta las fechas, los horarios detallados de las pruebas y todos los cambios importantes de esta convocatoria
La ciudad de Tarragona se prepara para acoger las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2025, que se celebrarán los días 11, 12 y 13 de junio. Este año, las pruebas presentan novedades destacadas, como una nueva estructura adaptada a la LOMLOE y la incorporación de nuevas materias.
Calendario y horarios de las PAU 2025 en Tarragona
Los exámenes se llevarán a cabo en horario de mañana y tarde, con una duración de 90 minutos por prueba. Los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo dispondrán de 30 minutos adicionales por examen. A continuación, se detallan los horarios:
11 de junio
- 8.30 – 9.00 h: Comprobación de datos del alumnado
- 9.00 – 10.30 h: Lengua Castellana y Literatura
- 10.30 – 12.00 h: Descanso
- 12.00 – 13.30 h: Lengua Extranjera (inglés, francés, italiano o alemán)
- 13.30 – 15.00 h: Descanso
- 15.00 – 16.30 h: Coro y Técnica Vocal / Física / Fundamentos Artísticos / Geografía / Geología y Ciencias Ambientales / Literatura Dramática
12 de junio
- 8.30 – 9.00 horas: Comprobación datos alumnado
- 9.00 – 10.30 horas: Historia / Historia de la Filosofía
- 10.30 – 12.00 horas: Descanso
- 12.00 – 13.30 horas: Análisis Musical / Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño / Ciencias Generales / Lengua y Cultura Latinas / Matemáticas
- 13.30 – 15.00 horas: Descanso
- 15.00 – 16.30 horas: Dibujo Técnico / Historia del Arte / Historia de la Música y de la Danza / Literatura Castellana / Química / Técnicas de Expresión Graficoplástica
13 de junio
- 8.30 – 9.00 horas: Comprobación datos alumnado
- 9.00 – 10.30 horas: Lengua Catalana y Literatura
- 10.30 – 12.00 horas: Descanso
- 12.00 – 13.30 horas: Artes Escénicas / Dibujo Artístico / Lengua y Cultura Griegas / Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales / Movimientos Culturales y Artísticos
- 13.30 – 15.00 horas: Descanso
- 15.00 – 16.30 horas: Biología / Diseño / Funcionamiento de la Empresa y Diseño de Modelos de Negocio / Literatura Catalana / Tecnología e Ingeniería
Novedades destacadas de las PAU 2025
Esta edición de la selectividad introduce cambios significativos:
- Nueva estructura adaptada a la LOMLOE: Las pruebas se han reorganizado para adaptarse a la nueva ley educativa.
- Incorporación de nuevas materias: Se añaden asignaturas como Coro y Técnica Vocal, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño, Movimientos Culturales y Artísticos, y Técnicas de Expresión Graficoplásticas.
- Modelo único de examen: Se elimina la opcionalidad entre diferentes modelos de examen, manteniendo un enfoque competencial con preguntas abiertas y tipo test (hasta el 30%).
- Duración de las pruebas: Cada examen tendrá una duración de 90 minutos. Los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo dispondrán de 30 minutos adicionales por examen.
Información práctica para los estudiantes
- Consulta de lugar y aula: A partir del 6 de junio, los estudiantes podrán consultar el lugar de la prueba y el aula asignada en el Portal de Acceso a la Universidad dentro del apartado "Pruebas de acceso", en "Consulta de aula y lugar de la prueba".
- Materiales permitidos: No se pueden llevar teléfonos móviles ni relojes inteligentes. Según la materia, se permite el uso de calculadoras o diccionarios
- Identificación: Es obligatorio llevar un documento de identidad durante las pruebas.
- Tribunal Especial: En caso de incidencia, se podrá acudir al Tribunal Especial del 17 al 19 de junio, con la acreditación correspondiente.
- Publicación de resultados: Los resultados provisionales se publicarán el 25 de junio para la convocatoria ordinaria y el 16 de septiembre para la convocatoria extraordinaria.