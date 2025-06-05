Intento de robo violento en Tarragona: una mujer mayor herida al forcejear con el ladrón

Este miércoles por la noche, en torno a las 18.15 h, la Guardia Urbana de Tarragona recibió un aviso por un intento de robo violento en la Plaza del Rey. Según fuentes policiales, un joven intentó arrancar a la fuerza una cadena de oro a una mujer, quien, durante el forcejeo, se cayó al suelo. El agresor huyó deprisa sin conseguir llevarse la joya.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Guardia Urbana, que inició una búsqueda por la zona con la descripción facilitada por la víctima y dos amigas que lo acompañaban. A pesar de los esfuerzos, el autor de los hechos no fue localizado. La descripción fue transmitida a los Mossos d'Esquadra. Fuentes de los Mossos han confirmado a Diari Més que han abierto una investigación para aclarar los hechos.

Según ha adelantado ElCaso.com, la víctima, de unos 70 años, fue trasladada al hospital con heridas de consideración. La mujer quedó ingresada en estado grave. Según el mismo medio la mujer se habría roto la cadera.