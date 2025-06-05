El hotel 'boutique' en el centro de Tarragona que se ha erigido en un edificio modernista de 1910

El nuevo Làpety Hotel, inaugurado hace un mes, cuenta con cinco habitaciones dobles y tres ‘suites’, un jardín de más de 1.400 metros cuadrados y una piscina.Tjerk van der Meulen

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

Justo en medio de la Vía Augusta, se ha establecido el nuevo Làperty Hotel. Este establecimiento, inaugurado hace un mes, se encuentra en una casa señorial de estilo modernista construida en el año 1910. Es obra del arquitecto Josep Maria Pujol de Barberà, autor de edificios emblemáticos como el Mercat Central, la Casa Bofarull o el Antic Escorxador de Tarragona.

Se trata del primer hotel boutique que aterriza en la ciudad. A diferencia de los convencionales, este tipo de establecimientos —que nació en los años ochenta— se caracteriza por tener pocas habitaciones y una ubicación privilegiada.

El nuevo Làpety Hotel, inaugurado hace un mes, cuenta con cinco habitaciones dobles y tres ‘suites’, un jardín de más de 1.400 metros cuadrados y una piscina.Tjerk van der Meulen

También por ofrecer un ambiente íntimo a los clientes, así como un espacio con un estilo único. Es el caso de Làpety Hotel, donde se apuesta por «dar un trato personalizado y exclusivo» a las personas que se alojan, mayoritariamente internacionales, tal como explican los impulsores de este ambicioso proyecto.

El director de Làpety Hotel, Carlos Riestra, cuenta con un gran bagaje en el sector a pesar de su juventud. Y es que ha pasado por las principales cadenas hoteleras de Europa. Ahora, ha decidido emprender una nueva aventura en Tarragona, con este «oasis» en medio de la ciudad, que suma un nuevo establecimiento hotelero en un «lugar idílico» desde donde se puede apreciar la belleza del mar Mediterráneo.

Este dispone de cinco habitaciones dobles con terraza privada y tres suites que «llevan la experiencia a otro nivel». Todas han sido diseñadas para ofrecer el máximo confort y privacidad. Situado a pocos metros de la playa y también del casco antiguo de Tarragona, el hotel ofrece un espacio «tranquilo y relajante».

El nuevo Làpety Hotel, inaugurado hace un mes, cuenta con cinco habitaciones dobles y tres ‘suites’, un jardín de más de 1.400 metros cuadrados y una piscina.Tjerk van der Meulen

Los clientes pueden disfrutar de un jardín de más de 1.400 metros cuadrados con piscina diseñado por la paisajista Belén Mutlló, que ha querido «recrear la atmósfera que habría acompañado el edificio en sus orígenes». En los últimos meses, se realizó una reforma integral en el interior de la antigua casa señorial, de la que se ha mantenido solo la fachada, un gran ejemplar de la época modernista.

Làpety Hotel también ofrece experiencias «únicas y enriquecedoras» a los clientes y puede albergar acontecimientos corporativos y sociales gracias a su salón y el jardín, donde no falta el toque verde de la vegetación.